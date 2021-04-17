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升格10年推「新北地圖繪本」 邀你走讀新北

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北教育局今在台灣圖書館創意廣場發表「新北地圖繪本」。記者王敏旭／攝影
新北教育局今在台灣圖書館創意廣場發表「新北地圖繪本」。記者王敏旭／攝影

新北教育局響應423世界閱讀日舉辦「2021新北閱讀節」系列活動，今也在台灣圖書館創意廣場發表「新北地圖繪本」新北市長侯友宜說，只要靠這繪本就能了解新北人文、歷史、帝景、特產與名人，首刷2000本能在圖書館、學校都看得到。

新北市升格後投入26.6億元改造267所學校圖書館、設立26個社區共讀站、新建20座並改善71座公共圖書館，也逐年增加約400萬冊圖書及多元閱讀刊物，同時也整合國內外線上閱讀網站、民間電子書，讓民眾隨時可閱讀。

侯友宜指出，今年閱讀節以「新北十年」為經、以「走讀新北」為緯，由教育局、新聞局、民政局及29區區公所製作「新北地圖繪本」，以手繪風格將新北市全區及29行政區特色據點繪製出來。

教育局指出，新北閱讀節即日起至5月30日共有5項系列活動，除了今日跨域閱讀展攤外，4月23日在新北市府也有「你用『OO』讀新北」特展，用互動式展覽體驗方式，了解新北各地豐富文化物產、在地百工職人、多元族群文化。

4月24、25日在新北市民廣場有「閱讀市集」，安排音樂藝文表演及多元主題書屋、美學市集、獨立出版、玩讀繪本等專區；4至5月也推出30條特色走讀路線和漂書2.0版「漂．閱境」，邀請作家名人來帶路，實地造訪書中場景或體驗。

圖書館 教育局

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