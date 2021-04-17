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舒力基最快今轉強颱！ 這時間最接近台灣 東半部有雨
今年第2號颱風舒力基昨天轉為中颱。中央氣象局說，最快今天增強為強颱，不過以明天機率更大。由於路徑有西修，會往呂宋島前進，預估下周四、五最接近台灣，為東半部帶來短暫雨。
根據氣象局上午8時觀測資料顯示，颱風中心位置在北緯10.7度，東經 131.2度，以每小時20公里速度，向西北西進行。中心氣壓940百帕，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，七級風暴風半徑220公里，十級風暴風半徑70公里。
氣象預報員張承傳說，颱風目前距離鵝鑾鼻東南方1680公里，算是正常速度行駛中，最快今天專為今年首個強颱，但以明天機率比較大。
張承傳說，路徑上有往呂宋島西修，然後靠陸地就轉東北前進，以下周四、五最接近台灣，東半部會有局部短暫雨，下周三開始就有水氣進入，西半部還是沒有雨，無助水情。
此外，張承傳說，明天開始東半部、恆春半島、西南部、澎湖有長浪，一直到下周五都要注意。
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