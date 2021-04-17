快訊

日本2年後排福島核廢水入海 原能會：不排除擴散至台灣海域

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5家「諧音」旅宿超有梗！「梅花路」、「鬆塊」住一晚

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
墾丁的「鬆塊民宿」（發音似「爽快」的閩南語發音），發音超有趣。圖／Booking.com提供
墾丁的「鬆塊民宿」（發音似「爽快」的閩南語發音），發音超有趣。圖／Booking.com提供

想為旅程增添一些歡笑趣味，那就來住住「諧音旅宿」吧！Booking.com推出「5個諧音目的地與旅宿」，回顧台灣旅宿，才發現有這麼多詼諧創意。

1.造訪屏東恆春，享受「鬆塊」旅程

屏東恆春是許多人國旅的度假首選目的地之一，若想為輕鬆的旅程來點趣味，不妨選擇入住位在墾丁的「鬆塊民宿」（發音似「爽快」的閩南語發音），一起「鬆」一下吧！

旅宿距恆春東門僅需步行5分鐘，整體空間具設計感，客房寬敞舒適，公共空間還有攝影、繪畫等作品做妝點，營造出特有的文藝氛圍，旅宿主人精心安排之下，希望能讓旅人們在空間內徹底享受放鬆、放空的一晚。

2.前往高雄新興，快樂「住飯店」

能在旅程中住進不同的住宿，是許多旅人最興奮的旅行環節之一，而看準旅人的內心渴望，Booking.com推薦位在高雄的「住飯店」，旅宿除有著可愛俏皮的名字外，還包括距離捷運美麗島站僅需步行1分鐘，客房佈置典雅寬敞等，是旅客遊歷高雄的優質選擇。

3.入住宜蘭，在「梅花路」上打造開朗旅程

宜蘭不僅有著好山好水，也有不少路名跟大自然有關聯，位在冬山鄉的「梅花路」（發音似「梅花鹿」），就位在著名景點梅花湖風景區旁，旅客可以單車方式環湖貼近大自然，也可到湖畔旁的咖啡廳休息放鬆。在這俏皮的路名之下，還有商家因應推出可以親近「梅花鹿」的活動，讓大家可以真的在梅花路上與小鹿們互動。

推薦距梅花湖僅需6分鐘車程的「布克伍旅店」，旅宿主人精心打造出工業風的風格，新潮明亮的氣氛，是不少年輕情侶的住宿首選。

4.遊歷「高雄厚德路」，入住心儀的Hotel

位在南台灣的高雄，從文青風格到國際連鎖飯店應有盡有。而位在鼓山區的「厚德路」（發音似飯店的英文「Hotel」），更是呼應了「高雄」的豐富旅遊資源，旅人想住哪間Hotel都可任君挑選。

推薦位在「厚德路」附近的「帝后大飯店」，距離愛河約3分鐘步行路程，舒適的客房環境配上沉穩的裝潢設計，將能帶給旅人優質的厚德路之夜！

5.造訪「台南佳里」，感受像家一樣的溫馨氣氛

台南有個行政區域，會讓人一不小心有種回到家的錯覺，那就是位在北邊的「佳里區」（發音似「家裡」），旅人還可能會在找尋住宿地址時，因此發生出小趣聞呢！

推薦位在「佳里區」附近的「西港外婆家民宿」，三層樓透天厝內的廣闊格局，更是讓人有種回到家的放鬆感覺，周遭生活機能方便，無論是傳統市場、便利商店接步行可達，旅人入住還能享受南台灣獨有的熱情氣氛！

「西港外婆家民宿」房內淺色系色調，為住客帶來沉靜的享受。圖／Booking.com提供
「西港外婆家民宿」房內淺色系色調，為住客帶來沉靜的享受。圖／Booking.com提供
有趣的旅宿名稱，可為旅程增添歡笑。圖／Booking.com提供
有趣的旅宿名稱，可為旅程增添歡笑。圖／Booking.com提供
「布克伍旅店」以工業風為設計主軸，新潮明亮的氣氛，是不少年輕情侶的住宿首選。圖／Booking.com提供
「布克伍旅店」以工業風為設計主軸，新潮明亮的氣氛，是不少年輕情侶的住宿首選。圖／Booking.com提供

梅花湖 恆春 屏東

延伸閱讀

各地水情燈號不變 竹、南、高工業節水率23日起提高

網傳越南模特兒豔名遠播 高雄警掃SPA養生館

高雄加盟展一連三天登場 微型無人商店詢問度高

恆春員警休假扮檢舉人被毆 「休假正義哥」作法引熱議

相關新聞

舒力基颱風眼清晰可見將轉強颱 吳德榮：路徑往西修無助解旱象

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天起大陸高壓逐漸南移，北台灣雲量減少、轉多...

超市美牛萊劑超標 中市府開罰

上月才有大賣場在自主檢驗中發現，一批「美國牛腱」含有零點零一二ＰＰＭ萊克多巴胺（標準值零點零一），整批肉品第一時間全面下...

5家「諧音」旅宿超有梗！「梅花路」、「鬆塊」住一晚

想為旅程增添一些歡笑趣味，那就來住住「諧音旅宿」吧！Booking.com推出「5個諧音目的地與旅宿」，回顧台灣旅宿，才...

全台350萬人的困擾！退化性關節炎影響行動 醫建議手術

8旬鄭性老嫗長年雙膝疼痛，6年前就醫診斷為第四期退化性關節炎，考量年齡大僅口服藥物、痛點注射等，日前因雙膝疼痛無法改善，...

民眾不服交通取締打官司 警少做這事法官大多撤單

當今民意高漲，民眾對員警開出的交通罰單，拒簽、爭議案件也有增加趨勢，即便各縣市裁罰單位相挺，也不見得為民眾所接受，最終走上法院打官司，已屢見不鮮。然而，交通違規行政訴訟比比皆是，法界人士分析，少了「錄音錄影」這一項，法官多撤單。

超前部署 預防腦中風健檢、減重、戒菸等方法不能少

一位39歲男子長期抽菸，因工作需求在外飲食及生活作息不正常，日前工作時突然右手麻、頭暈無法說話，送醫診斷為腦中風。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。