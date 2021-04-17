5家「諧音」旅宿超有梗！「梅花路」、「鬆塊」住一晚

想為旅程增添一些歡笑趣味，那就來住住「諧音旅宿」吧！Booking.com推出「5個諧音目的地與旅宿」，回顧台灣旅宿，才發現有這麼多詼諧創意。

屏東恆春是許多人國旅的度假首選目的地之一，若想為輕鬆的旅程來點趣味，不妨選擇入住位在墾丁的「鬆塊民宿」（發音似「爽快」的閩南語發音），一起「鬆」一下吧！

旅宿距恆春東門僅需步行5分鐘，整體空間具設計感，客房寬敞舒適，公共空間還有攝影、繪畫等作品做妝點，營造出特有的文藝氛圍，旅宿主人精心安排之下，希望能讓旅人們在空間內徹底享受放鬆、放空的一晚。

2.前往高雄新興，快樂「住飯店」

能在旅程中住進不同的住宿，是許多旅人最興奮的旅行環節之一，而看準旅人的內心渴望，Booking.com推薦位在高雄的「住飯店」，旅宿除有著可愛俏皮的名字外，還包括距離捷運美麗島站僅需步行1分鐘，客房佈置典雅寬敞等，是旅客遊歷高雄的優質選擇。

3.入住宜蘭，在「梅花路」上打造開朗旅程

宜蘭不僅有著好山好水，也有不少路名跟大自然有關聯，位在冬山鄉的「梅花路」（發音似「梅花鹿」），就位在著名景點梅花湖風景區旁，旅客可以單車方式環湖貼近大自然，也可到湖畔旁的咖啡廳休息放鬆。在這俏皮的路名之下，還有商家因應推出可以親近「梅花鹿」的活動，讓大家可以真的在梅花路上與小鹿們互動。

推薦距梅花湖僅需6分鐘車程的「布克伍旅店」，旅宿主人精心打造出工業風的風格，新潮明亮的氣氛，是不少年輕情侶的住宿首選。

4.遊歷「高雄厚德路」，入住心儀的Hotel

位在南台灣的高雄，從文青風格到國際連鎖飯店應有盡有。而位在鼓山區的「厚德路」（發音似飯店的英文「Hotel」），更是呼應了「高雄」的豐富旅遊資源，旅人想住哪間Hotel都可任君挑選。

推薦位在「厚德路」附近的「帝后大飯店」，距離愛河約3分鐘步行路程，舒適的客房環境配上沉穩的裝潢設計，將能帶給旅人優質的厚德路之夜！

5.造訪「台南佳里」，感受像家一樣的溫馨氣氛

台南有個行政區域，會讓人一不小心有種回到家的錯覺，那就是位在北邊的「佳里區」（發音似「家裡」），旅人還可能會在找尋住宿地址時，因此發生出小趣聞呢！