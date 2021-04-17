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超前部署 預防腦中風健檢、減重、戒菸等方法不能少

聯合報 / 記者鄭國樑陳夢茹／桃園即時報導
中風就醫以後要把握前三個月黃金復健期。圖／衛福部桃園醫院提供
中風就醫以後要把握前三個月黃金復健期。圖／衛福部桃園醫院提供

一位39歲男子長期抽菸，因工作需求在外飲食及生活作息不正常，日前工作時突然右手麻、頭暈無法說話，送醫診斷為腦中風

衛福部桃園醫院病房護理師蘇美鳯表示，衛福部統計108年10大死因腦中風高居第4，而且復發率高，帶給家庭負擔與壓力，病人也容易出現自尊、情緒低落的問題。

腦血管疾病又稱為腦中風，為腦部血管產生阻塞或出血情形，造成暫時性或永久性腦損傷，常見的症狀如肢體會突然一側無力或麻木、口齒不清或流口水、語言表達障礙及臉部有歪斜情形等，若有以上症狀就要馬上就醫，以爭取黃金治療時間。

蘇美鳳說，根據臺灣腦中風復健治療指引，腦中風依發病時間分為急性期、亞急性期及慢性期，前三個月為黃金復健期，病人、家屬與復健師討論後要儘早訂定復健計畫，循序漸進協助病人患肢運動，每日2至3次，每次30分鐘復健運動及協助肢體正確擺位，並透過助行器、拐杖等輔具依病人能力慢慢進展至主動運動，使病人能恢復最佳日常生活功能。

蘇美鳳指出，現代人生活型態、飲食習慣使腦中風有逐年增加的趨勢，危險因子包括高齡、高血壓、糖尿病、高血脂症及抽菸等因素，預防方法為定時健康檢查，40歲以上每3年定期檢查 1次，65歲以上每一年檢查 1次。有三高問題，須就醫配合藥物治療及定期回診檢查，同時維持健康體重，身體質量指數（BMI）維持在18至24之間，腰圍男性小於90公分、女性小於80公分。其他還有規律運動、控制飲食、不抽菸不過度喝酒，透過生活上的改變，養成良好習慣，早期發現早期治療，才能遠離腦中風。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

腦中風 復健 抽菸

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