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舒力基路徑稍微西修 將距離台灣更近一些

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象局路徑潛勢預測圖。圖／取自氣象局網站
中央氣象局路徑潛勢預測圖。圖／取自氣象局網站

天氣風險公司天氣分析師李至晟說，今天有一波東北季風南下，再加上一些中層水氣，中北部一早還是陰到多雲的天氣。這波東北季風偏乾，周末北部天氣也會好轉，為多雲到晴的天氣。

空氣品質不理想。他說，這波冷空氣周四起就在蒙古附近帶起了沙塵暴，雖然南下過程中有稍微減少，到了台灣附近也有機會讓空氣亮起橘燈，預估明天才會完全通過，下風處的中南部則可能要等到東北風影響結束後才會明顯好轉。

李至晟說，今年第二號颱風舒力基，在過去這一天中快速增強，颱風眼也相當明顯，有機會成為今年的第一個強烈颱風。路徑上因為北轉的時間延後，有稍微西修，預測在接近呂宋島後才會轉往東北遠離，時間大概在下周後期，跟台灣更近了一些。

李至晟說，由於舒力基颱風的範圍較大，外圍的偏東風有機會為東半部帶來短暫雨，不過量不多，要注意更外圍的長浪，下周一就會影響到東半部地區，並且隨著颱風接近越來越明顯，後續連北海岸、南部沿海也有機會，除了出海作業的漁民，在海邊遊玩時也要注意安全。

至於西半部，在下周初期還是受到東北季風影響，再加上偏乾導致輻射冷卻顯著，清晨較涼。在颱風到菲律賓附近轉向時，因為受到地形的阻擋，天氣還是穩定，甚至因為東風帶來的沉降，氣溫再升高一點，感覺溫暖或有點熱。

他說，因為熱力作用，午後山區有雲系發展，但因為西南季風還沒起來，環境水氣不比夏季，降雨也就比較零星，短期之內還是沒看到大規模降雨機會。

周末天氣。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
周末天氣。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

颱風 漁民

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