雷／我們懷念他！動漫「進擊的巨人」結局熱議 回顧領便當角色中誰最讓網友QAQ？

大海的另一端是自由嗎？

《進擊的巨人》陪伴影迷將近12個年頭，作者諫山創終於在4月9日推出139話最終回引起熱議，故事從牆內世界拓展到牆外，講述與瑪雷國的種族糾葛，最後回到帕拉迪島上分裂，主角艾連復仇之路，走向透過毀滅世界以拯救族人，劇情編排極其巧思，在最終篇「通往山丘上的那棵樹」中，呼應第一集主角艾倫、米卡莎幼時場景，帶讀者回到最初感動，讓無數巨人對於神作完結超不捨。

作者諫山創曾經對外訪談提到「想做出讓讀者內心有陰影的作品，因為那才讓人印象最深刻」因此《進擊的巨人》故事有許多戰爭、種族、背叛等議題，講述現實的黑暗殘酷無情，幾乎每一集都有劇中角色被發便當，把觀眾虐好虐滿，今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》帶您一起看看，網友們對哪位角色的「領便當」最關注吧！

Image Soruce:Facebook／Muse木棉花

NO. 10古利夏·葉卡

艾連的父親，米卡莎的養父，也是一位拯救無數人命的醫師，其實成長在瑪雷收容區，妹妹因為受到自己連累被瑪雷人殺害，因此抱有愧疚與仇恨之心，加入艾爾迪亞復權派，跟皇室後裔結婚產下吉克，卻被幼時的吉克舉發，被解放到帕拉迪島時，遭「梟」拯救傳承進擊的巨人之力。

進入牆內結婚產下艾連，並奪走「始祖巨人」之力，在得知妻子遭到巨人殺害後，把不明藥物注射給艾連，使其變成無垢巨人自殺，把力量傳承給艾連，盼其拯救人類，劇情後半段窺探他記憶的吉克跟艾連發現，他其實很牽掛吉克，也沒有想像中冷血。

精選台詞：你們比牆裡的任何人都要勇敢

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NO.9迪奧·馬加特

瑪雷軍方艾爾迪亞戰士隊隊長，同時也是吉克、賈碧等戰士候補生的上司，雖然很瞧不起艾爾迪亞人，但關心隊員安全並對其嚴格訓練，跟訓練兵團奇斯·夏迪斯氣質有點相似。

相較其他瑪雷人對艾爾迪亞人相對友善，由於射擊精準度高，後來在皮克化身車力巨人時，於其背上操作反巨人炮，堪稱瑪雷第一砲手，晉身為瑪雷軍元帥，率隊突擊帕拉迪島，與漢吉等人為牽制艾連而合作，彼此相處後，對島上都是惡魔的想法道歉，最後與夏迪斯為保護阿爾敏跟瑪雷聯盟，點燃船隻炸藥犧牲而亡。

精選台詞：漂亮的技術，馬加特隊長⋯ 「是元帥」！



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NO. 8奇斯·夏迪斯

身材高大給人嚴肅的印象，身為訓練兵團教官，是出了名的嚴格，登場時對艾連、米卡莎等人報到後，進行恐嚇式洗禮，是讀者對他的第一印象，是艾連父親古利夏‧葉卡的舊識，比古利夏更早愛上卡露拉。

不僅情感上屬於默默退出成全的人，擔任過調查兵團團長的他，也曾因為任務失敗引咎辭職，將團長一職讓給更有領導力的艾爾文，雖然選擇不再上戰場，仍毫無保留教導學生，最後在故事中為了掩護過往的學生阿爾敏等人撤退，與曾經的敵人一起炸毀船隻赴死。

精選台詞：天選之人是存在的，只不過，不是我而已，這麼簡單的事情，我怎麼沒有發現呢……

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NO.7貝爾托特·胡佛

個性寡言低調又壓抑，原本跟艾連等人是同一期訓練兵，一起同甘共苦當上調查兵團，在萊納自爆臥底身份後，化身超大型巨人作戰，能夠全身布滿蒸氣攻擊敵人，多次跟艾連等調查兵團陷入苦戰，因愛慕同為榮譽瑪雷人亞尼a.k.a.女巨人，阿爾敏多次以此作為談判籌碼與其對話，但兩人始終無共識，最終在阿爾敏犧牲燒傷之際，遭艾連趁機擊敗，被施打巨人脊隨液變成無垢巨人的阿爾敏吃掉繼承，萌兄系又承受雙重身分的人設領便當，讓許多粉絲心疼。

精選台詞：你們都是我重要的同伴，所以我想親手送你們上路！

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NO.6尤米爾

調查兵團中的高個兒女角色，與女王希絲特莉亞走得很近，知道對方曾是王族後裔的秘密，兩人曾協議「要為自己而活」，原本是街頭流浪兒，被人帶走冠上巨人始祖名字「尤米爾」遭地下人民崇拜，被瑪雷人發現後，被注射針劑成為無垢巨人流放，在與來納等人的戰鬥過程中，揭露自己是透過吃掉「顎巨人」獲得智慧變回人形，最後選擇為自己活，幫助同樣身為巨人的萊納等人，與希絲特莉亞永別後，被瑪雷政府帶回，自願被榮譽瑪雷人波爾柯吃下以吸收巨人之力。

精選台詞：當我再次醒來的時候，在我眼前呈現的，是無盡的自由。從此我決定不再說謊。

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NO.5 漢吉·佐耶

相較他人對巨人感到害怕，漢吉卻有著比誰都強烈的好奇心，散發出詭異的喜愛，以至其有點古怪瘋癲個性，為研究與實驗巨人，可以絮絮叨叨一整夜，因身為調查兵團感到自豪，也是智囊團之一。生性樂觀活潑，總能在關鍵時刻帶領大家前進，後來被艾爾文團長指派繼任，後期因戰鬥失去左眼，在故事尾聲為掩護阿爾敏等人阻止地鳴，自告奮勇與眾多超大型巨人交戰，邊戰鬥不忘感嘆巨人奧妙，最後死於巨人蒸氣時，被團長扶起與逝去的成員們團聚，讓粉絲看了超心痛。

精選台詞：巨人真的很奇妙呢！

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NO.4莎夏·布勞斯

出身於牆外森林，家境貧寒靠打獵維生，為了吃到好吃的東西加入調查兵團，個性憨呆吃貨一枚，加入第一天就在典禮上大吃馬鈴薯，被夏迪斯教官罰跑，因此又有馬鈴薯女、芋女的綽號，曾經偷肉給夥伴吃，是大家的開心果，但因有著獵人的敏銳直覺，在同期團員中表現不差，曾在沒有立體機動裝置的情況擊退巨人拯救小女孩，後來在攻擊瑪雷回程時，被潛入飛船的賈碧射殺，留下遺言「肉」，在劇中突如其來的死亡，讓許多讀者很詫異又難過。

精選台詞：一定會有人救你的，雖然可能不會馬上遇到，但你也要在遇到之前全力奔跑！

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NO.3吉克·葉卡

初期以野獸巨人身份登場，曾被里維重傷，後來揭曉身份是榮譽瑪雷戰士，因為擁有一半王室血統，可操縱無垢巨人，是萊納、亞妮、貝爾托特故鄉三人組長官，也是艾連「同父異母」哥哥。渴望平凡但父母希望他當上戰士，成為復權派指望，承受不了壓力與感受被利用，最終選擇舉發父母，後產出艾爾迪雅人「安樂死」想法。希望與艾連進行合作，可惜兩人想法無共識，最終被巨人化艾連擄走踏平世界，在跟阿爾敏對話後理解「親情」是活著最重要的事情後甦醒，被里維砍頭而亡以阻止地鳴。

精選台詞：之後就交給歐尼醬吧！

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NO.2艾爾文·史密斯

調查兵團第13任團長，總是不輕易透露情緒，有著過人的判斷力與領導能力以及戰鬥力，不被情緒所輕易牽絆，可以選擇捨棄100個屬下的性命，以換取牆內人民的平安，其願捨棄最重要東西已達目標的信念，源自於幼時父親死亡的自責與憤恨，希望能推翻王政府、調查巨人以滿足自己，是將里維從街頭拉近調查兵團的關鍵人物，也因此受到里維信任，最後因為與野獸巨人戰鬥中，遭到岩石擊中重傷，被里維選擇以死亡解脫，將巨人針劑施打給阿爾敏，靜靜地在里維跟韓吉陪伴下逝去。

精選台詞：士兵們憤怒吧！士兵們高呼吧！士兵們戰鬥吧！

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NO.1艾連·葉卡

因為目睹母親被巨人吃掉，萌生復仇決心，加入調查兵團後，在戰鬥過程中發覺巨人之力，成為兵團武器繼續作戰，在跟自白後的萊納等人作戰後，因為接觸含有王室血統的異母巨人，發現其操控巨人的座標能力，很渴望看見牆外世界的大海跟自由，但卻透過父親記憶發現外頭只有更多敵人，可窺視過去跟未來的特殊能力，讓他相信並看見唯有踏平世界啟動地鳴，才能拯救艾爾迪雅人的宿命，換言之，所有一切都是他穿梭時間主導，與幼時玩伴阿爾敏、米卡莎理念背道而馳，最終大戰中被狠下心的米卡莎砍頭而亡，埋葬在樹下，最後像是真正獲得自由的鴿子，幫米卡莎圍上圍巾後振翅離去。

精選台詞：我 要一隻不剩地把巨人驅逐出去！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年04月10日至2021年04月09日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『進擊的巨人領便當角色』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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