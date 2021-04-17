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舒力基颱風眼清晰可見將轉強颱 吳德榮：路徑往西修無助解旱象

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象局路徑潛勢預測圖。圖／取自氣象局網站
中央氣象局路徑潛勢預測圖。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天起大陸高壓逐漸南移，北台灣雲量減少、轉多雲時晴，花東仍有局部雨；弱冷空氣南下，北台舒適微涼，其他地區白天熱，早晚偏涼；大陸高壓帶來境外沙塵，空氣品質轉差，戶外活動應注意。北部16至24度，中部18至32度，南部18至34度，東部18至30度。

吳德榮說，舒力基颱風持續增強，颱風眼已清晰可見，明天將增強為強烈颱風。中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，舒力基前3天先受太平洋高壓西南側的東南東風導引，向西北西朝菲律賓前進，第4、5天進入鞍形場逐漸轉北、緩慢前進。

他說，由於新的模擬太平洋高壓已調強，故舒力基路徑調整得比原預報偏西，其不確定性70%範圍已涵蓋呂宋島。有從4月颱第1型（菲律賓東方北轉），往第3型調整（在菲律賓陸上或穿過再迴轉）的趨勢，將來會如何調整？應持續觀察。

不過，吳德榮說，終究110年來僅有1個侵台的4月颱，其路徑看似威脅很大，該颱風為桃園以南帶來的雨量並不多，故即使歷史重演，也難解桃園以南的乾旱；期望越高、只會失望越大。

明天、下周一台灣附近轉乾、大氣穩定，中高空雖有層狀雲，各地仍為多雲時晴；北、東舒適、中南部白天熱，各地早晚皆偏涼，中南部空氣品質仍不佳，應注意。

吳德榮說，下周二、周三各地晴時多雲，白天熱、早晚涼。下周四西半部多雲時晴，白天熱、早晚稍涼，東半部受颱風外圍迎風面抬升作用，有明顯降雨。影響程度得再視颱風路徑的調整，需持續觀察。

颱風 吳德榮

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