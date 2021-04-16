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楓康美國牛腱驗出萊劑超標 食藥署查進口商加強抽驗

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
台中市衛生局查獲牛腱含萊劑超標。圖/台中市衛生局提供
台中市衛生局查獲牛腱含萊劑超標。圖/台中市衛生局提供

台中市衛生局加強抽驗市面肉品，發現台中某處楓康超市販售的「美國冷藏牛腱」驗出萊克多巴胺超標，該批肉品總計199公斤，由於該超市肉品皆由總公司統一採購，台中市衛生局已請北市衛生局協助。

衛福部食藥署北區管理中心副主任林旭陽表示，除了追查單批肉品流向，並全數下架以外，將會額外檢驗該業者進口前後批牛肉是否含萊克多巴胺，該業者進口牛肉，邊境抽驗比率也將從2％到10％提升至20％。

該超市販售的「美國冷藏牛腱」被台中市衛生局檢出萊克多巴胺含量為0.02ppm，超過法定限量標準0.01ppm。林旭陽表示，由於進口商為該超市總公司，總公司設置在台北市，北市衛生局已收到通知，開始追查該批萊劑超標的牛肉流向，並要求全數下架。

林旭陽表示，目前美牛的邊境管理措施，並未向美豬採取「百分之百逐批抽驗」，而是依照業者風險抽驗，此案爆發後，將加強該業者進口肉品的抽驗比率，並抽驗批違規肉品的前一批及後一批進口牛肉，一但被檢出萊劑超標，依照食安法第15條，將可開罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局 抽驗

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