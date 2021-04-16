國家實驗研究院PO文曬「乖乖」 唯獨這間不能放

英國BBC報導台灣的綠色乖乖是鎮守高科技機器的幸運符，不少單位也公開自家「乖乖」護身符，就連國家實驗研究院也有不少重要儀器被放上綠色「乖乖」，甚至當年「福衛五號」發射前，還與乖乖合作推出花生口味的福五限定包裝，唯獨國家高速網路與計算中心不能放乖乖。國研院說明，國網中心的超級電腦「台灣杉二號」機房管制超嚴格，它們是由東亞最高的樹種「台灣杉」來守護。

國研院搶搭「乖乖」熱潮，今晚在臉書PO出乖乖系列特輯，舉凡台灣儀器科技研究中心、台灣海洋科技研究中心、國家太空中心都能看見綠色「乖乖」的蹤影。

國研院解釋，儀科中心設有「原子層蝕刻系統」，使用氮化鎵(GaN)材料，研製厲害的半導體功率元件，可以精準控制奈米尺度蝕刻，這麼精密又高科技的機器，當然要放乖乖。

國研院也提到，海洋中心「深海工作級遙控無人載具ROV」可以潛到水下3000公尺、兩組機械手臂最大舉重454公斤、可以額外提供250公斤酬載重量、配備11組水下攝影機、照相機、避障聲納、水下定位系統、深海尋標聲納、慣性導航儀、都卜勒聲納，搭載這麼多儀器的ROV，也一定要放乖乖。

至於國家太空中心，國研院表示，台灣第一個自製遙測衛星─也就是攝影師「福衛五號」，要從720公里的軌道高度幫地球拍照。身為一發射上太空就不能維修的衛星，當然要放乖乖，因此在福衛五號發射前，他們和乖乖合作推出福五限定包裝，「好事花生、衛星乖乖」。

有趣的是，國家高速網路與計算中心的超級電腦「台灣杉二號」，在2018年全球高速計算主機中（TOP500）排名第20、能源效率（Green500）排名第10名，因為機房管制超嚴格，乖乖被列為違禁品，因此它們是由東亞最高的樹種「台灣杉」來守護。