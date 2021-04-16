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東區勞工健康服務中心成立！照護宜花東51萬勞工

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部針對宜蘭、花蓮、台東地區勞工及事業單位成立「東區勞工健康服務中心」。記者葉冠妤/攝影
勞動部針對宜蘭、花蓮、台東地區勞工及事業單位成立「東區勞工健康服務中心」。記者葉冠妤/攝影

勞動部今年委託花蓮慈濟醫院成立「東區勞工健康服務中心」，透過整合地區服務資源、專案訪視輔導、工作環境改善、勞工健康諮詢等服務措施，提供宜花東地區事業單位及勞工在地化服務，打造東部地區健康勞動力，預計今年目標300場次，服務1萬名以上勞工。

勞動部職安署勞職業衛生健康組長張國明指出，職安署自2015年起陸續成立北、中、南三區勞工健康服務中心，過去宜花東地區則分別由北區、南區勞工健康服務中心負責，但受限距離，無法及時運用在地資源，為了提供服務的便利性及可近性，今年特別增設「東區勞工健康服務中心」。

張國明說，東區勞工健康服務中心規模比其他3個中心略小，僅5個人，配置有職業醫學專科醫師、護理師及職業(工業)衛生等專業人員，服務對象針對勞工個人及企業，服務項目包括職場健康管理、配工與復工評估、工作環境改善、過勞預防、肌肉骨骼疾病預防及心理諮商與輔導等，若對於工作環境及健康檢查結果有疑慮的勞工，可預約面對面的諮詢服務。

花蓮慈濟醫院職業醫學科主任劉鴻文表示，宜花東三個地方約1000家工廠，勞動力加起來約51萬2000人，其中花蓮15.8萬人、宜蘭24.2萬人、台東11.1萬人，相較於其他地區，東部多為中小型、微型企業，勞工主要是加保在職業工會的自營作業者，多從事食品業、石作業等。

張國明說，考量花東地區偏遠、地域廣闊，未來將主動進行臨場服務，並優先輔導在地的服務業、水泥及石材等產業，協助事業單位辨識職場健康危害風險，進一步投入心力，今年目標300場次、1萬名以上勞工。

此外，針對有工作環境改善或特約醫護人員辦理勞工健康服務需求的事業單位，勞動部也提供相關補助費用，意者可洽詢免付費電話0800-068-580。

勞動部委託花蓮慈濟醫院成立「東區勞工健康服務中心」於4月8日掛牌，提供宜花東事業單位及勞工專案訪視輔導、工作環境改善、勞工健康諮詢等服務。圖/勞動部職安署提供
勞動部委託花蓮慈濟醫院成立「東區勞工健康服務中心」於4月8日掛牌，提供宜花東事業單位及勞工專案訪視輔導、工作環境改善、勞工健康諮詢等服務。圖/勞動部職安署提供

勞動部 東區

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