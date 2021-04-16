東區勞工健康服務中心成立！照護宜花東51萬勞工

勞動部今年委託花蓮慈濟醫院成立「東區勞工健康服務中心」，透過整合地區服務資源、專案訪視輔導、工作環境改善、勞工健康諮詢等服務措施，提供宜花東地區事業單位及勞工在地化服務，打造東部地區健康勞動力，預計今年目標300場次，服務1萬名以上勞工。

勞動部職安署勞職業衛生健康組長張國明指出，職安署自2015年起陸續成立北、中、南三區勞工健康服務中心，過去宜花東地區則分別由北區、南區勞工健康服務中心負責，但受限距離，無法及時運用在地資源，為了提供服務的便利性及可近性，今年特別增設「東區勞工健康服務中心」。

張國明說，東區勞工健康服務中心規模比其他3個中心略小，僅5個人，配置有職業醫學專科醫師、護理師及職業(工業)衛生等專業人員，服務對象針對勞工個人及企業，服務項目包括職場健康管理、配工與復工評估、工作環境改善、過勞預防、肌肉骨骼疾病預防及心理諮商與輔導等，若對於工作環境及健康檢查結果有疑慮的勞工，可預約面對面的諮詢服務。

花蓮慈濟醫院職業醫學科主任劉鴻文表示，宜花東三個地方約1000家工廠，勞動力加起來約51萬2000人，其中花蓮15.8萬人、宜蘭24.2萬人、台東11.1萬人，相較於其他地區，東部多為中小型、微型企業，勞工主要是加保在職業工會的自營作業者，多從事食品業、石作業等。

張國明說，考量花東地區偏遠、地域廣闊，未來將主動進行臨場服務，並優先輔導在地的服務業、水泥及石材等產業，協助事業單位辨識職場健康危害風險，進一步投入心力，今年目標300場次、1萬名以上勞工。