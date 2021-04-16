香蕉總放到變黑變爛？ 專家曝「保存神器」：一整周都不發黑

香蕉是全球產量最高的水果之一，且富含鉀離子、維生素C等礦物質，是不少人補充營養的最佳首選。然而，香蕉的保存卻常讓人感到困擾，除了果皮發黑，還會招來滿滿果蠅。對此，農委會介紹挑香蕉的「三大撇步」，並公布一項協助香蕉保存的「神器」。

農委會在臉書發文表示，其實要選到一根「好蕉」，有三大關鍵可循。首先，挑選時要盡量選擇轉色均勻、沒有大面積擦傷或壓傷痕跡的香蕉；第二、外觀上，表皮成熟斑點較少的香蕉，能夠儲存時間也會比較長。

第三，不同熟度和色級的香蕉，含有的營養價值也不同。舉例來說，較熟的香蕉外觀看起來全黃帶點褐斑，這種狀態的香蕉營養較高；而外觀越綠的香蕉，則含有較多澱粉，食用起來易有飽足感。

至於有網路傳言將香蕉果軸「用錫箔紙包起來」可以放比較久，農委會闢謠解釋，此為錯誤訊息，正確的方式是將成熟的香蕉用「保鮮膜」包覆整果，並放置於冰箱蔬果層，在這樣的做法下，果皮顏色約可維持一整周都不變黑，並保有新鮮風味。