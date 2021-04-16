台9線花東景觀大道全線2027年完工 估省30分鐘車程

台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫中，瑞豐至永安路段在3月12日正式開工，該路段也是最先進行施工的工程。交通部公路總局說，全線預計於2027年完成改善，台東段加花蓮段完工後預計可縮短30分鐘車程。

公路總局說，台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫全長約45.8公里，計分10標辦理，總經費約142.09億元，設計路寬以30公尺為原則。計畫路線依各路段特性，規畫以原路拓寬（池上路段、崁頂永安路段、初鹿賓朗路段、綠色隧道段），及新闢外環道（關山外環線、鹿野外環線及龍過脈隧道、賓朗外環線）為路段改善原則。

公總說，目標為「規畫建構花東區內優質景觀廊道」，並以「建立安全、可靠、優美的東臺灣公路系統」為發展策略，自台9線花蓮台東縣界（里程304K+439）起至台東縣台東市綠色隧道終點（里程355K+400）止，於關山、鹿野、龍過脈、賓朗等地區新闢外環線以避開聚落建物密集區及避免彎繞外，其餘路段均沿原台9線拓寬。

公總說，台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫中的瑞豐至永安路段在3月12日正式開工，是計畫中最先進行施工的工程，在經歷可行性研究、規畫、設計等計畫歷程後邁入正式施工的重要里程碑。該計畫自110年起執行，以用地已取得之台9線325k+900-328k+800瑞豐永安段為先行施工路段，將原為雙向1快1慢車道，拓寬為雙向2快1慢車道。以既有路權採單側拓寬、南北分離車道、以新建橋梁拓寬，避免大量填土、並保留西側既有樟樹以及邊坡生態植被等方式，打造綠色生態與建設兼籌併顧之安全景觀大道，總工程費約7.7億元，預計2023年3月11日完工。

至於自花蓮台東縣界至台東市綠色隧道台9線路段改善，公總說將於2027年完成，打造一條契合東部地區環境的「安全、景觀、人本、生態」生活大道。