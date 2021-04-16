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強化地區醫療服務 雙和醫院攜手蘆洲宜興診所

中央社 / 新北16日電

雙和醫院今天表示，即起和蘆洲宜興診所合作，指派雙和醫院專任家庭醫學科、心臟內科及專、兼任復健醫師駐診提供，孩童生長板評估、性福門診、輕醫美等服務，符合在地期待。

響應政府強化基層醫療與落實雙向轉診政策，衛生福利部雙和醫院和蘆洲宜興診所合作，今天舉行開幕茶會。雙和醫院長吳麥斯致詞表示，透過垂直整合，從腦部、心臟到泌尿，甚至外表皮膚，幸福從內到外。

雙和醫院表示，現階段宜興診所以內科、復健科為主要服務專科，並提供勞工體檢、健檢業務，將安排專任家庭醫學科醫師進駐，第一線為在地居民健康把關。

另因應蘆洲與鄰近五股區民眾對慢性心血管疾病照護需求，將安排一名專任心臟內科醫師派駐，提供每週4個診次服務，現場並提供心電圖、心臟超音波檢查，以即時掌握病況。

此外，在復健科部分，將指派專、兼任復健科醫師駐診，提供50餘坪復健空間，包括，疼痛治療、中風復健、骨骼與肌腱修復等醫療服務。

雙和醫院說，宜興診所的服務理念是「宜興幫你照顧全家大小」，將陸續提供，孩童生長板評估、性福門診、輕醫美等約診服務，以符合在地居民的期待。

復健 醫師 醫美

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