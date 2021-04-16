快訊

車輛卡在邊坡非第一次！李義祥無作為導致太魯閣號重大死傷

參加香港非法遊行 壹傳媒創辦人黎智英遭判刑一年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍寶堅尼車隊載香蕉 「台灣好蕉情」展覽感受香蕉榮景

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
50年代台灣香蕉外銷造就經濟榮景，展覽現場以的藍寶堅尼車隊載香蕉，象徵當年香蕉帶來的富貴榮景。記者彭宣雅／攝影
50年代台灣香蕉外銷造就經濟榮景，展覽現場以的藍寶堅尼車隊載香蕉，象徵當年香蕉帶來的富貴榮景。記者彭宣雅／攝影

台灣香蕉在50年代外銷量達40多萬公噸，為我國賺取大量外匯，過去曾有「香蕉王國」美譽，為了找回往日榮光，同時講述當年輝煌的香蕉歷史。台灣香蕉研究所與台灣文創發展基金會，即日起到在華山文創園區舉行「台灣好蕉情」展覽，邀情民眾到華山來吃蕉、聽蕉，一起蕉朋友。

開幕現場，由香蕉研究所的香蕉病蟲害專家陳以錚騎鐵馬載香蕉，呈現蕉農過去的辛勞；隨後多輛各顏色的藍寶堅尼依序進入會場，高級名車後車廂打開，也是載香蕉，象徵50年代台灣以香蕉外銷賺取外匯，當時香蕉就等於錢，帶動經濟繁榮的歷史。

展覽邀請民眾搭上時光機，回憶當年香蕉為台灣帶來的榮光，到現在台灣有領先全球的抗病育種研究，同時也有平時難得一件的香蕉品種，以及各生長階段的香蕉苗，同時香蕉也能做各種加工利用，包括纖維做衣服、香蕉皮可以做肥皂，香蕉花苞還可以泡茶。

農糧署長胡忠一表示，台灣有1.5萬公頃香蕉，產量320萬公噸，但國內消費一年大概只有27萬公噸，因此中間的落差必須加工，香蕉是歷史見證，曾經為台灣的經濟發展帶來非常重要的財源，也為台灣的農民經濟，帶來很大貢獻，因此香蕉研究舉辦展覽，讓資深民眾，能夠再回味過去台灣的經濟發展。

展覽邀請藝術家吳玉琴展出旗山蕉園回憶系列，從畫作當中，看見蕉農昔日工作樣貌，同時精選出日治時期18張蟲膠、黑膠唱片，詳述音樂與香蕉的故事，讓民眾透過耳朵眼睛，認識不同的香蕉。「台灣好蕉情」展覽即日起到5月2日止，

早年蕉農騎鐵馬載香蕉。記者彭宣雅／攝影
早年蕉農騎鐵馬載香蕉。記者彭宣雅／攝影
50年代台灣香蕉外銷造就經濟榮景，展覽現場以的藍寶堅尼車隊載香蕉，象徵當年香蕉帶來的富貴榮景。記者彭宣雅／攝影
50年代台灣香蕉外銷造就經濟榮景，展覽現場以的藍寶堅尼車隊載香蕉，象徵當年香蕉帶來的富貴榮景。記者彭宣雅／攝影

香蕉 外匯

延伸閱讀

南投集集鎮首創品蕉道 以五感歡迎國人品味山蕉

疑鄰田汙染 台蕉銷日農藥又超標

春天養肝就喝綠拿鐵 陳月卿教加這二樣東西還有助身體抗疫

痛毆偷蕉賊還綁「死豬結」致死 蕉農判關3年定讞

相關新聞

藍寶堅尼車隊載香蕉 「台灣好蕉情」展覽感受香蕉榮景

台灣香蕉在50年代外銷量達40多萬公噸，為我國賺取大量外匯，過去曾有「香蕉王國」美譽，為了找回往日榮光，同時講述當年輝煌...

理髮價位M型化？ 她問「洗加剪」公道價 網哀號：越來越貴

理髮沙龍店的價位不一，有店家主打快速、便宜，洗頭加上剪髮只要百元；有些則走精緻路線，完成一次造型要價千元以上。近日一名網友就好奇詢問，究竟「洗加剪」多少錢才算合理？話題一出引起網友熱烈討論。

地牛翻身！ 15:28規模4.6地震 最大震度台東4級

中央氣象局今天發布第24號顯著有感地震報告，今天下午3時28分，在台東縣政府北偏東方69.0公里，位於台東縣近海，發生芮氏規模4.6地震...

尹食堂社長角逐奧斯卡 片中被嫌韓國味？

美國自詡文化熔爐，多少海外移民在這片土地上追求美國夢，而這些少數族裔在影視文化中的出現卻總是不成正比，儘管非裔族群曝光度有所提升，在好萊塢仍是弱勢，因製作端需求、題材、票房與市場考量等重重限制，導致先天性條件不利，演員更難以獲得與白人同等的演出機會。

空拍看台灣／躺在沙灘上的抹茶麻糬「老梅綠石槽」

大屯火山爆發後，流到石門老梅海岸邊凝固的火山礁岩，在波浪長期的沖刷下，浪拍打侵蝕掉質地較鬆軟的部份，殘留下較堅硬的部份，...

台灣爆首例牛結節疹案例 陳吉仲到淡水視察疫苗施打

新北市林口區1戶養牛場有8頭牛皮膚出現結痂病變、發燒症狀，農委會主委陳吉仲今天到新北淡水區南勢埔的養牛場視察施打疫苗狀況...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。