藍寶堅尼車隊載香蕉 「台灣好蕉情」展覽感受香蕉榮景

台灣香蕉在50年代外銷量達40多萬公噸，為我國賺取大量外匯，過去曾有「香蕉王國」美譽，為了找回往日榮光，同時講述當年輝煌的香蕉歷史。台灣香蕉研究所與台灣文創發展基金會，即日起到在華山文創園區舉行「台灣好蕉情」展覽，邀情民眾到華山來吃蕉、聽蕉，一起蕉朋友。

開幕現場，由香蕉研究所的香蕉病蟲害專家陳以錚騎鐵馬載香蕉，呈現蕉農過去的辛勞；隨後多輛各顏色的藍寶堅尼依序進入會場，高級名車後車廂打開，也是載香蕉，象徵50年代台灣以香蕉外銷賺取外匯，當時香蕉就等於錢，帶動經濟繁榮的歷史。

展覽邀請民眾搭上時光機，回憶當年香蕉為台灣帶來的榮光，到現在台灣有領先全球的抗病育種研究，同時也有平時難得一件的香蕉品種，以及各生長階段的香蕉苗，同時香蕉也能做各種加工利用，包括纖維做衣服、香蕉皮可以做肥皂，香蕉花苞還可以泡茶。

農糧署長胡忠一表示，台灣有1.5萬公頃香蕉，產量320萬公噸，但國內消費一年大概只有27萬公噸，因此中間的落差必須加工，香蕉是歷史見證，曾經為台灣的經濟發展帶來非常重要的財源，也為台灣的農民經濟，帶來很大貢獻，因此香蕉研究舉辦展覽，讓資深民眾，能夠再回味過去台灣的經濟發展。