麵條這樣煮！ 專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順

麵條在各國都是常見的主食之一，除了烹煮方便迅速，在口味和口感上也能做出許多不同的變化，不過「煮麵」看似容易，其實也藏有一門深奧學問。以料理教學和美食介紹聞名的搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》近日就點出煮麵的訣竅，並直言大多數人都在「水煮開後才下麵條」，難怪「煮的不好吃」。

該搜狐帳號在專欄發文表示，現代大多人的生活條件都不差，不需擔心溫飽問題，然而，很多人因工作耽擱，無法達到規律飲食，經常隨便應付一餐，其中最容易料理的，便是隨手來一碗麵條。

該帳號接著指出，許多人在煮麵時，都是先將鍋中的水燒開，等水沸騰之後再將麵條丟入，但其實這樣煮出來的麵並不美味，最正確的方式應該是在水快燒開時就要下麵條，並在煮熟後把麵撈出來，先過一遍冷水後，再回鍋調味，這樣整碗麵才「夠勁道」，口感也相當滑順。

該帳號也提到，雖然煮麵非常簡單，但不該太過隨意，有時對飲食挑剔一些、盡量做到完美，能讓人們透過美食獲得愉悅的感受，讓人在精神層面得到享受，並發自心底感到滿足。