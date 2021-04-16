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失敗博物館限時優惠預售票即日起全台開賣

文 / 開麗娛樂 提供

生活中數以萬計的產品因為各種需求被發明，隨著時代變遷及技術更新，有些產品在市場上大受歡迎，有些則因為不適用被淘汰。然而那些曾經被嘲笑的產品就應該被埋沒嗎？來自瑞典的失敗博物館蒐集了各領域中那些異想天開、令人費解或不敷使用的產品，每個失敗產品背後都有一個期待、創意和嘗試交織的故事，即使最終失敗了但還是值得尊敬。

失敗博物館展出失敗的創新商品。 圖／開麗娛樂 提供
失敗博物館展出失敗的創新商品。 圖／開麗娛樂 提供

九大主題展區呈現走在「創新之路」的艱難與挫敗

X現在(才不)是未來

人類總是對於「未來」抱有許多幻想，在腦海中勾勒出操作科幻又酷炫的發明的畫面，然而現實技術卻與幻想事與願違。無法正常操作的「任天堂威力手套」和概念很酷但必須在頭上黏著磁鐵的「Nike磁力眼鏡」就是最好的證明。

X 他們到底在想甚麼？

在創新這條路上，有些產品不論外觀上或實用性都讓人滿頭問號；人手一機的時代推出只能發推特的「推特專用行動裝置」、偽裝成小便桶的「排尿專用高爾夫球桿」，或是造型讓人聯想到恐怖電影《奪魂鋸》的美容「電擊面膜」。這些失敗教會我們一件事：有的時候除了創新，也要考慮使用價值。

X 快接近了，但……

「蘋果Newton平板電腦」觸控技術上的不成熟為iPhone和iPad的開發鋪路，而環保紙做的折疊式「NuSpoon 湯匙」在概念上十分前衛卻不使用者友善。

X 難以下嚥

咖啡味可口可樂？彩色番茄醬？或是……透明百事可樂？！食品與生活息息相關，為了吸引目光總是變著花樣推陳出新，然而也有效果不好的時候。本區主要呈現被大眾拒於冰箱之外的食品。

X 沒有創新真的不行

市場就是戰場！為了強調產品的與眾不同絞盡腦汁，如果停滯不前產品終將會被淘汰。「百視達DVD」和「巴諾電子書閱讀器」都因為疏於改變而敗下陣，連愛迪生都說「我沒有失敗。我只是發現了10,000種行不通的方法」，所以不斷創新才是生存之道！

X數位災難

數位科技是高速發展與替換的產業，「任天堂虛擬男孩」、「微軟小幫手」和「臉書禮包」應運而生……卻都不怎麼受歡迎。成功如這些科技巨頭也有失敗的時候，所以為什麼要害怕失敗呢？

X 交通大亂

從20世紀初的「鐵達尼號」到21世紀的「波音737 Max」悲劇性災難再再說明交通工具與創新技術密不可分。本區呈現那些NG的交通工具，更重要的是從這些展品中學到：從錯誤中學習才能避免錯誤再次發生。

X 要命的發明

健康、保健、醫療是從古至今都有的課題，本區主要展示那些看似有用，實則烏龍一場──甚至致命的醫療發明，不管是「吸入型胰島素製劑」、「腦白質切除器」或「沙利竇邁藥片」發明的引進與失敗都值得深思。

X 實在不性

性產品在創新之路上也NG多次，那真的讓人感到十分不幸──本區展示了一些失敗的小玩意兒，比如振……動器。科技與時俱進的今天，性產業也是創新的重要推力，雖然失敗，但是相信也會繼續在冒險中嘗試。

失敗博物館Museum of Failure預售票即日起全台開賣，開展前預購單人票均一價220元（全票原價300元、優惠票原價260元）。

購票通路
IBON-https://wenk.in/14LE8z
KLOOK-https://wenk.in/14meO0
博客來-https://wenk.in/14Fzv6

展覽資訊
展覽名稱｜失敗博物館 Museum of Failure
展覽日期｜2021年6月26日（六）至2021年9月19日（日）
展覽地點｜松山文創園區5號倉庫（台北市信義區光復南路133 號）
展覽時間｜10:00 - 18:00（17:30停止售票及入場）
主辦單位｜開麗娛樂經紀有限公司
授權單位｜失敗博物館 Museum of Failure

失敗博物館館長Samuel West。 圖／開麗娛樂 提供
失敗博物館館長Samuel West。 圖／開麗娛樂 提供

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