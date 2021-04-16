台灣爆首例牛結節疹案例 陳吉仲到淡水視察疫苗施打

新北市林口區1戶養牛場有8頭牛皮膚出現結痂病變、發燒症狀，農委會主委陳吉仲今天到新北淡水區南勢埔的養牛場視察施打疫苗狀況，陳吉仲表示，全台共有1千多個牛場、15萬5千頭的牛隻，1年產值高達140億元，昨天下午5點40分確認本島第一次發生牛結節疹，按照專家學者建議，如果沒有用最快速度讓每頭牛注射疫苗，會很快擴散到所有其他重要肉牛產區，尤其是中南部。

陳吉仲表示，他昨天向行政院長蘇貞昌報告後，中央應變中心立即成立，其它縣市也陸續成立災害應變中心目前重點包含：一、新北市在案例半徑方圓十公里內的每頭牛要完成注射疫苗；二、苗栗以北到基隆等七個縣市總計1萬4千多頭牛，要在3天以內全部注射完疫苗；三、全國總計1700多個牛場都要訪視完成，牛結節疹症狀非常明顯，外觀就可看出，三天完成訪視後，針對高風險地區的牛場施打疫苗，總計4.5萬劑。

陳吉仲表示，蘇貞昌也指示相關部會包含外交部等，從國際疫苗銀行盡快將18萬劑疫苗弄到國內，讓台灣的每頭牛都要施打疫苗，只要有打疫苗，對農民損失會降到最低，更確保食品安全，今天訪視就是確保新北是按照中央要求，在既有時間內把疫苗施打完成，這是最重要的防疫政策目標。

陳吉仲說，最後他要跟農民報告，這牽涉農民的收入，要按照每個地方政府的防疫人員要求，捕蚊燈是最有效，每個牧場要有2至3個捕蚊燈，最好可以上下升降，達到防蚊效果，另外會透過地方防疫所同仁黏蠅板，針對吸血或不吸血的，全部放在畜牧場上降低損失，周遭草叢要整理，傳播就會減少，如果有發現有異狀主動通報會有補償，沒有主動被防疫人員發現最高可罰100萬，希望跟政府盡快合作。

新北市動保處長楊淑方說，今天成立快速防疫部隊，動員防疫人員31人、12輛車，前往新北11個牛場進行疫苗注射，總計施打1709頭牛。動保處已對林口區所有養牛戶計5戶進行移動管制，在今天全數完成疫苗施打，其中包含案例場及其半徑3公里內1畜牧場，完成施打疫苗後待28天內無任何疫情，可解除移動管制。另案例場半徑3至10公里內，有3場也進行移動管制，於施打疫苗後確認牛隻狀況健康，已解除管制。

楊淑方表示，動保處也發放黏蠅板交由農戶放置牛場四周，要求農戶場區全面吊掛捕蚊燈、24小時開啟誘蟲器，場區全面使用消毒劑消毒，徹底清除雜草、做好植被管理，檢視溝渠清理狀況，清除蟲媒易孳生或躲藏環境，減少孳生病媒蚊蠅，降低傳播疾病機率。