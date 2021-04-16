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理髮價位M型化？ 她問「洗加剪」公道價 網哀號：越來越貴

聯合新聞網 / 綜合報導
美髮店的價位範圍廣，從數百元到破千元都有，讓一名網友好奇詢問「洗加剪」的合理價錢。 示意圖／ingimage
美髮店的價位範圍廣，從數百元到破千元都有，讓一名網友好奇詢問「洗加剪」的合理價錢。 示意圖／ingimage

理髮沙龍店的價位不一，有店家主打快速、便宜，洗頭加上剪髮只要數百元；有些則走精緻路線，完成一次造型要價千元以上。近日一名網友就好奇詢問，究竟「洗加剪」多少錢才算合理？話題一出引起網友熱烈討論。

該名女網友在「批踢踢實業坊」發文表示，自己最近在考慮換一間美髮店做造型，但上網搜尋相關資料後，發現許多被推薦的店家都是業配內容，因此想透過網路了解大多數人的想法，詢問大眾「洗加剪」習慣落在哪一個價位。

該文底下湧入網友回應「之前單剪700覺得不值，現在都找450的」、「不超過500」、「500到700」、「看緣分，士林399」、「兩家輪流剪，350及720」等，分享各自經驗；不少人則直呼「現在真的越來越貴」、「有看到600的，搶人是不是」、「這種只能撐兩個禮拜的東西當然越便宜越好」、「我家這邊光洗頭已經從200初漲到300」。

不過也有民眾說「1000，因為只有這個設計師能搞定我的爛髮流」、「加護髮，剪一次大概1000多」，點出價差關鍵在於「服務與技術」；還有人分析「現在M型化，有100含洗加剪很多，也一堆800不含洗」、「想大改造的話至少700」。此外，先前也有網友點出，若男生理髮時學會講「剃兩邊」或「兩邊順推」，那「去幾元的都一樣」。

剪髮

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