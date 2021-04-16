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調查：已婚女7成2不想生子 晚婚憂成高齡產婦最大因素

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
台灣社會調查所所長楊志良今公布「台閩地區婚育調查結果」，發現已婚女性有7成2不想生子，最主要的原因與「晚婚」導致的生理因素影響生育意願，達5成3最高。記者陳雨鑫／攝影
台灣社會調查所所長楊志良今公布「台閩地區婚育調查結果」，發現已婚女性有7成2不想生子，最主要的原因與「晚婚」導致的生理因素影響生育意願，達5成3最高。記者陳雨鑫／攝影

台灣新生兒人數屢創新低，未來18歲以下人口將成為稀有族群，學者憂心台灣人口結構恐快速倒塌，盼政府應盡速想出對策；台灣社會調查所今公布「台閩地區婚育調查結果」，發現已婚女性有七成二不想生子，最主要的原因與「晚婚」導致的生理因素影響生育意願，達五成三最高；而已婚男性不想生的原因，則是無法負擔照顧小孩的費用最高：台灣社會調查所長楊志良說，低薪、高房價、晚婚、無人照顧都造就低生育率，其中晚婚最需要被重視，盼有關單位提出鼓勵婚育政策。

楊志良表示，台灣目前的總生育率為0.9，等於一位育齡女性生不到一名孩子，台灣的生育率與結婚率習習相關，台灣平均初婚年齡從民國90年的27.4歲到108年已延後至32.1歲，高度不婚的狀況，將嚴重威脅台灣社會的健康，他笑說，若中國領導人習近平能再活久一點，恐不用一兵一卒就能直接攻略台灣。

台灣社會調查所針對國內20歲到39歲做一電話問券調查，調查期間為3月27日到28日，完成有效訪談人數為1068人，其中已婚者為32.96%、未婚67.04％，男性已婚比例46.88％、女性已婚比例53.13％，但29歲以下結婚的比例僅在9.88%到15.77％之間，最集中在35歲到39歲族群，占59.09%。

所有已婚者中育有小孩比率占77.56％，未生育占22.44％，其中育有一子占53.13%、育有二子占24.43％；育有一子者僅有12.83％願意再生育，育有二子者都表示不願再生第三胎，而男性願意再生二寶的比例高於女性。至於已婚但未生育的男女，54.43％沒有生子計畫，主要是女性沒有生子意願，多與晚婚，擔心高齡產婦的問題有關，男性不願生的因素與經濟有關，多表示自己沒有房，無法負擔孩子的照顧費用。

楊志良表示，台灣長期討論低薪、高房價等，但是晚婚一直沒有被重視，甚至有關單位都沒有提出鼓勵結婚、生育的方式，現行推出的育兒津貼，每個月補助幾千元，不太可能撼動「不想生子」的這群民眾踏入生子圈。盼政府能儘速推出解方，鼓勵婚育。

生育 結婚

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