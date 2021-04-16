2021癌症論壇／晚期肺癌第一線 標靶治療超前部署

癌症治療武器愈來愈多，晚期肺癌治療考慮抗藥性，治療策略要「超前部署」。台北慈濟醫院研究部臨床試驗中心主任黃俊耀說，以肺腺癌來說，檢測有EGFR基因突變的病患經「接續型雙標靶治療」後，能大幅延長整體存活期，從第一線治療開始，就需依據未來可能發生的抗藥結果決定標靶藥物治療策略。

由聯合報與國家衛生研究院、健保署、國健署共同主辦的「2021全癌解碼精準治療癌症高峰論壇」於3月27、28日完美落幕，22位國內癌症領域重磅權威詳解國家級抗癌計畫、臨床最新治療等，在晚期肺癌治療上亦分享諸多臨床治療經驗。

黃俊耀表示，肺癌的治療已跳脫以往，不僅要確定細胞型態，當前還會透過基因檢測找出致癌的驅動基因，若能使用上相對應的標靶藥物治療，預後較好，且從第一線治療開始就要布局。

以肺腺癌且檢測出有EGFR基因突變的病患來說，在第一線使用第一、二代標靶藥物治療一段時間失效後，有7成會產生抗藥性T790M基因突變，此時便能於第二線治療時接續第三代標靶藥物，延長存活時間。

此第二代EGFR標靶藥物的接續型雙標靶治療策略，最新臨床研究證實，在全球包含台灣、美國、日本、新加坡等10國參與的研究中，針對亞洲病患的整體存活期表現將近4年，且在韓國族群中今年最新的真實世界研究顯示，整體存活期更有超過4年的臨床表現，有望在未來帶給病患更大的治療曙光。

黃俊耀說，每一位肺癌病患的狀況不同，治療朝向客製化，鼓勵病患跟醫師詳盡溝通，設計出自己獨特的治療策略，讓治療能像跑大隊接力般，一棒接一棒，走向5年、10年，甚至15年。