快訊

影／美警擊斃13歲男孩畫面曝！中槍前已舉高雙手投降

大高雄供水撐到何時？陳其邁：5月底可能進入紅色警戒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2021癌症論壇／肺癌治療策略解密 標靶接力延長存活

聯合報 / 記者黃安琪／即時報導
2021癌症高峰論壇於3月27、28日完美落幕，高雄長庚醫院肺癌團隊召集人王金洲針對肺癌研究發表演講。記者曾原信／攝影
2021癌症高峰論壇於3月27、28日完美落幕，高雄長庚醫院肺癌團隊召集人王金洲針對肺癌研究發表演講。記者曾原信／攝影

走路經常喘不過氣，61歲的李先生就醫後確診晚期肺癌，並已併發肺部轉移及肋膜積水。他積極接受治療，透過基因檢測找到致癌關鍵EGFR基因突變後，採取第二代標靶藥物「接力治療」，克服了抗藥性基因，持續治療7年多，腫瘤穩定控制。

由聯合報與國家衛生研究院、健保署、國健署共同主辦的「2021全癌解碼精準治療癌症高峰論壇」於3月27、28日完美落幕，22位國內癌症領域重磅權威詳解國家級抗癌計畫，會中癌症病友亦分享抗癌經歷。罹患肺癌的李先生至今穩定治療，只要定期回診拿藥、接受檢查，與一般人無異，直呼不敢相信。

高雄長庚醫院內科部副部長、肺癌團隊召集人王金洲說，李先生罹患的肺癌類型為肺腺癌，當初擬定治療策略時率先進行基因檢測，發現是EGFR基因突變，並預想之後可能出現抗藥性，為了克服藥物失效問題，希望能接續用藥，在第一線治療時便使用了第二代標靶藥物，之後接力第三代標靶治療。

王金洲說，晚期肺腺癌的致癌驅動基因中，EGFR基因突變約占六成，在第一線治療有第一、二、三代標靶藥物，在使用第二代標靶藥物一段時間後，病患最常出現的是T790M抗藥性基因突變，此基因突變的出現，提供了接力第三代標靶藥物治療的契機，能延長每一段的疾病無惡化存活期，「讓晚期治療走向慢性病化」。

王金洲說，肺癌治療策略的擬定，要看病患對治療能忍受的幅度而定，後線的治療方式當面臨健保難以給付或有經濟考量時，亦可走恩慈專案或臨床試驗，鼓勵病患維持正向態度，根據自身狀況積極與醫師討論治療方式。

基因 肺癌 癌症

延伸閱讀

女子臉腫脖子脹「高音唱不上去」 就醫檢查竟是肺癌上身

健康主題館／空汙拉警報 肺癌找上門？

只輸北韓！台灣肺癌發生率亞洲第2 抽菸、環汙是危險因子

肺腺癌影響額葉 不抽菸無不良嗜好的她性情大變

相關新聞

華航首度承運「最迷你嬌客」 空運蜜蜂由南至北半球

中華航空專業貨運服務廣獲各界信任與好評。華航今天說，本月首度承運「最迷你的嬌客」，載送活體蜜蜂由澳洲雪梨啟程，從南半球飛...

揪老男人癌轉移元凶 國衛院領先全球發現ROR2基因作祟

位居國內男性第三大癌症的攝護腺癌，又稱老男人癌，40年來罹患率逐年上升，最怕轉移到骨頭提高死亡率，現在被揪出轉移元凶了。...

舒力基轉中颱！下周一恐轉強颱 最接近台灣時間曝光

今年第2號颱風今天上午8時升級為中颱。中央氣象局說，下周一不排除達到強颱下限。預計下周二、三最接近台灣。不過沒有直接影響...

鄭明典教你看懂梅雨監測圖 有這跡象才是強降雨期開始

中央氣象局長鄭明典在臉書PO出梅雨監測圖，他說，圖的左邊的刻度是降雨量，現在還沒有降雨量，所以圖中沒有對應的紀錄。右邊的...

沙塵暴周日清晨來襲！鄭明典：今年很多次了 是近10年少見

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，中國華北又來沙塵暴！現在衛星很容易辨識沙塵暴，今年很多次了，近10年來少見！

舒力基不侵台 吳德榮：反而周日至下周四天乾物燥

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至明晨東北風影響，北海岸、大台北東側及東半部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。