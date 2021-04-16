2021癌症論壇／肺癌治療策略解密 標靶接力延長存活

走路經常喘不過氣，61歲的李先生就醫後確診晚期肺癌，並已併發肺部轉移及肋膜積水。他積極接受治療，透過基因檢測找到致癌關鍵EGFR基因突變後，採取第二代標靶藥物「接力治療」，克服了抗藥性基因，持續治療7年多，腫瘤穩定控制。

由聯合報與國家衛生研究院、健保署、國健署共同主辦的「2021全癌解碼精準治療癌症高峰論壇」於3月27、28日完美落幕，22位國內癌症領域重磅權威詳解國家級抗癌計畫，會中癌症病友亦分享抗癌經歷。罹患肺癌的李先生至今穩定治療，只要定期回診拿藥、接受檢查，與一般人無異，直呼不敢相信。

高雄長庚醫院內科部副部長、肺癌團隊召集人王金洲說，李先生罹患的肺癌類型為肺腺癌，當初擬定治療策略時率先進行基因檢測，發現是EGFR基因突變，並預想之後可能出現抗藥性，為了克服藥物失效問題，希望能接續用藥，在第一線治療時便使用了第二代標靶藥物，之後接力第三代標靶治療。

王金洲說，晚期肺腺癌的致癌驅動基因中，EGFR基因突變約占六成，在第一線治療有第一、二、三代標靶藥物，在使用第二代標靶藥物一段時間後，病患最常出現的是T790M抗藥性基因突變，此基因突變的出現，提供了接力第三代標靶藥物治療的契機，能延長每一段的疾病無惡化存活期，「讓晚期治療走向慢性病化」。

王金洲說，肺癌治療策略的擬定，要看病患對治療能忍受的幅度而定，後線的治療方式當面臨健保難以給付或有經濟考量時，亦可走恩慈專案或臨床試驗，鼓勵病患維持正向態度，根據自身狀況積極與醫師討論治療方式。