揪老男人癌轉移元凶 國衛院領先全球發現ROR2基因作祟

位居國內男性第三大癌症的攝護腺癌，又稱老男人癌，40年來罹患率逐年上升，最怕轉移到骨頭提高死亡率，現在被揪出轉移元凶了。國衛院研究團隊領先全球發現：「ROR2」基因可有效阻斷轉移作用，未來透過臨床實驗將以小分子藥物精準送進腫瘤細胞，為攝護腺患者做好轉移風險把關，推估80%攝護腺癌患者有此需求。

國衛院細胞及系統醫學研究所副研究員褚志斌表示，攝護腺癌是全世界第三大癌症，北美、歐洲、南非、澳洲盛行率高於台灣4-5倍，然而，隨著台灣人口老化以及飲食西化，該疾病已跟女性乳癌一樣，近40年罹患率一直上升，平均每11個國人罹癌者，就有一個是攝護腺癌，年紀越大罹患率越高，65歲以上，罹患率2-3成，超過80歲盛行率更高達50-60%。罹患攝護腺癌名人包括：知名作家李敖、前衛生署署長楊志良、前監察院院長王建煊。

褚志斌表示，攝護腺癌跟乳癌的形成過程都需要賀爾蒙，也是目前主流療法，不幸的是，癌患接受賀爾蒙治療後的失敗率也不低，1至3年復發率高達95%以上，一旦復發，到了第四期最容易轉移到骨頭、肝臟，平均中位存活約剩兩年，即使復發過程仍有藥物可抑制雄激素受體，延長病患壽命，但往往在幾個月後會產生抗藥性。

為了及早介入控制攝護腺癌的轉移風險，褚志斌帶領博士後研究員曾仁志及研發團隊投入研究，終於揪出攝護腺癌轉移骨頭的機轉，團隊發現，攝護腺的癌細胞並不喜歡人體內的「ROR2基因」，只要活化該基因量，就可以有效抑制攝護腺癌轉移與侵襲。

諸多臨床檢體、細胞以及動物實驗數據回饋，體內ROR2表現量高，存活率高，復發比率降低；而正常攝護腺上皮細胞的ROR2表現量高，也會抑制轉移。

值得注意的是，研究也發現，ROR2雖對攝護腺癌、大腸癌有抑制轉移作用，但乳癌、胰臟癌反而會提升轉移機率，褚志斌因此表示，未來將利用用奈米科技，以小分子藥物「精準」送進腫瘤。

國衛院也透過先前研究指出，肉桂、蜂膠等天然物也存有ROR2基因，含量僅1-2%，褚志斌說，不建議民眾服用，需投入臨床實驗做成合成純藥錠為佳。

這套研究係利用國衛院的Mirco-Western Array系統，解開ROR2受體如何調控攝護腺癌轉移機轉，褚志斌表示，該系統全球唯二，另外一套在紐約，目前也已提供大專院校以及國內生技公司進行試驗。