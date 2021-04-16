舒力基轉中颱！下周一恐轉強颱 最接近台灣時間曝光

今年第2號颱風今天上午8時升級為中颱。中央氣象局說，下周一不排除達到強颱下限。預計下周二、三最接近台灣。不過沒有直接影響。

根據氣象局最新資料顯示，16日8時的中心位置在北緯8.9 度，東經134.7 度，以每小時16公里速度，向西北西進行。中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風暴風半徑150公里，十級風暴風半徑50公里。

氣象局說，目前舒力基仍在距離鵝鑾鼻東南東方超過2000公里，不過因為環境有利於發展，下周一下半天不排除來到強颱上限，下周二、三最最接近台灣，不過離台灣還是會有將近1000公里遠距離。

路徑方面，氣象局說，仍是朝西北西到菲律賓東方近海後北轉，再往東北邊走。影響方面，因為台灣位於颱風沉降區，水氣反而更少，降雨區也會縮小。但還是要觀察，如果路徑偏北，東半部可能就會有水氣，西半部幾乎沒影響。