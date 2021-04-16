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鄭明典教你看懂梅雨監測圖 有這跡象才是強降雨期開始

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
梅雨監測圖。圖／取自鄭明典臉書
梅雨監測圖。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局長鄭明典在臉書PO出梅雨監測圖，他說，圖的左邊的刻度是降雨量，現在還沒有降雨量，所以圖中沒有對應的紀錄。右邊的刻度是風切值，0值在中央，圖中央的水平黑線就是代表風切的0值線，黑線上方式正值區，下方是負值區。

他說，圖的紅、藍色粗線及點代表觀測值，紅色是850mb的水平風切，負值代表反氣旋世風切，相對不利對流，正值才是有利對流的氣旋式風切。藍色是垂直風切，負值是冬季風的特徵，正值才是夏季風的特徵。梅雨監測就是看這兩條線何時會同時出現正值，同時轉正的時間通常會是梅雨季強降雨期開始的時候。虛線和細實線是不同模式預測值，現在比較能參考的是4月底前的預報，紅、藍線還沒有同時轉正值的跡象。

梅雨 雨量 鄭明典

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