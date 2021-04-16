廢舊枕頭別亂丟！民俗專家提醒注意4禁忌 沒做好恐霉運上身

想要有好的睡眠，枕頭是不可或缺的，但睡久了也會變得又扁又塌，許多人更換時會直接丟掉，不過民俗專家柯柏成在臉書上表示，枕頭會影響一個人的運勢，所以他提醒處理時有4大禁忌要遵守，否則當心霉運上身。

1.舊枕頭不宜送給他人。柯柏成說把使用過的枕頭送人是很不理想的，因為如果沒有事先做好清潔處理，有可能會把自己的運氣過運給對方。

2.不能隨意丟掉。柯柏成表示枕頭是我們睡覺時頭部接觸的地方，人還在世時就將廢舊枕頭丟棄，這種做法在民間就意味著「丟了靈魂」，會對自己的健康運勢和精神狀態帶來不好的影響，而且還會讓人無精打采，在生活和工作上容易經常走霉運。

3.不要燒掉。很多枕頭的材質都是化纖或乳膠，如果燒掉會造成空氣污染，柯柏成建議可以將舊枕頭剪碎再扔掉，而且時間應該在中午的11點到13點，剪壞後再進行回收。

4.剪壞後回收。第3點提到應該將廢舊枕頭剪壞再丟棄，除了考慮到避免空氣污染之外，從風水上來說，枕頭要剪壞再扔是不讓自己的霉運帶給其他人。