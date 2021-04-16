期待梅雨鋒面解旱象 彭啟明：會有雨恐略偏少

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，今年第二號颱風舒力基，目前位於台灣南端東南方約2100公里處，持續往西北西前進，強度上已經逐步接近中度颱風，仍將持續成長，移動速度也略加快。

他說，目前舒力基颱風主要是受到太平洋高壓南緣的東風影響帶動，預計到下周二、三，颱風將進入一個壓力較低的鞍型場，這時就會顯著的北轉，然後順著西風帶大幅的迴轉往東北方向前進，下周三、四這兩天，是颱風最接近台灣的時候，中心預計距離台灣約800-900公里，台灣不受到颱風直接影響。

但還是有間接的影響，他說，颱風的環流也帶動東北風的增強，原本在中國南方的水氣也暫時減弱，這周末開始到下周三、四、五，台灣附近將受到這波乾燥東北風影響，相對很晴朗穩定，溫度會略降一些，也可以觀察颱風外圍是否有下沉氣流對台灣有些影響，加上大氣光化反應，這也可能讓西半部的空氣品質轉差，提醒從周末到下周都要稍微留意。此外颱風會逐步造成對東部海域的影響，要留意長浪發生的機會。

今天各地稍微回溫一些，北部及東部早晚約20-26度，中部20-30度，南部22-30度，明後天略低兩到三度，會稍微有點涼，會維繫幾天時間，接下來就看下周三、四颱風距離台灣有多近，可能會有些潛在環境的不確定性，但至少，區域的春天鋒面降雨或東北風降雨是顯著減少的。

「未來這兩周，仍看不到有顯著下雨的機會」，彭啟明說，4月降雨和3月一樣顯著偏少將逐步成真，5月中上旬也沒有太強的訊號，5月下旬整個環境有改變趨勢，但目前看各種5到6月的梅雨指標都呈現，環境和目前有差別，東亞有梅雨發展，但在台灣附近可能不是結構發展很好的梅雨鋒面，會有雨但仍是略偏少的機會較高，也提醒這波的乾旱真的要有長期的準備，大家一起省水節水，才可以共度難關。