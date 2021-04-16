沙塵暴再度來襲！鄭明典：今年很多次了 是近10年少見

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，中國華北又來沙塵暴！現在衛星很容易辨識沙塵暴，今年很多次了，近10年來少見！

環保署說，東北風影響時，雲嘉南以北風力較強擴散條件佳，高屏地區位於尾流弱風區，汙染物易累積。環保署提醒高屏地區、竹山、斗六地區、金門地區 敏感族群應減少在戶外劇烈活動(橘色提醒)。

環保署說，今天東北季風稍減弱，北部地區擴散條件良好，空氣品質普遍佳；下風處中南部地區汙染物稍易累積，午後易受光化作用影響致臭氧濃度升高。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，中部局部地區可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

明天東北季風稍增強，午後東北風可能挾帶境外汙染移入影響台灣，其影響程度尚須視雨勢及上游地區汙染累積情況而定；中南部地區位於下風處，汙染物較易累積，午後受光化作用影響致臭氧濃度升高。花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

周日環境風場仍為東北風，迎風面北部地區擴散條件良好，下風處中南部地區汙染物較易累積，午後受光化作用影響致臭氧濃度升高。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。