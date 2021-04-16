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舒力基不侵台 吳德榮：反而周日至下周四天乾物燥
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至明晨東北風影響，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨；中南部多雲時晴，山區午後有零星短暫降雨的機率。北台舒適微涼、其他地區白天熱，各地早晚偏涼；今天北部17至26度，中部18至32度，南部19至35度，東部18至30度。
他說，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，舒力基颱風前3天先受太平洋高壓西南側的東南東風導引，向西北西朝菲律賓接近，第4、5天進入鞍形場轉北緩慢前進。由於舒力基通過高海洋熱含量(OHC)海域，3天後將增強為強烈颱風。最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，第6天起逐漸受到西風帶的導引，向東北東大迴轉，遠離台灣。
他說，舒力基不但無侵台機率，反而給台灣帶來周日至下周四穩定乾燥（相對濕度較低）的大氣，雖然偶爾有一些中高雲通過台灣上空。
明天白天起大陸高壓逐漸南移，北台灣先好轉，花東仍有局部雨。周日、下周一台灣附近轉乾、大氣穩定，中高空雖有層狀雲，各地仍為多雲時晴；北、東舒適微熱、中南部白天熱，各地早晚皆偏涼。
下周二至周四各地晴朗乾燥，白天熱、早晚略偏涼。天乾物燥，要多補充水分；山區活動注意火苗。
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