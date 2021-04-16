臺北文創天空創意節徵件 優選最高可獲120萬打造夢想

「臺北文創天空創意節」去年受疫情影響按下暫停鍵，今年和世界一起重新啟動！2021臺北文創天空創意節以「解 • 邊界 ReStart」作為徵件主題，即日起至6月20日徵件，號召年輕創作者在「後疫情時代」翻轉思維、顛覆想像，解鎖有形無形的邊界束縛，賦予數位時代的創意設計新詮釋。

臺北文創天空創意節是目前國內提供製作費最高的徵件活動，分為「潛力新銳」和「實驗新秀」兩組，每組各選出一件優選作品，分別提供120萬、60萬製作費、展出場地、媒體宣傳等關鍵策展資源。2015年開辦以來，總觀展人數已超過42萬人、參賽作品累積近千件，提供逾50組創意團隊發光舞台。

今年的徵件主題「解 • 邊界 ReStart」，一方面寓意邊界的突破，期許創作者勇敢跨界，結合新的藝術媒介如AI及5G應用技術；「解邊界」也代表著創意場域的解隔離，期許創作者在沉潛一年後，帶著打掉重練的決心全新出發。

臺北文創基金會執行長劉麗惠表示，去年因全球疫情發展的不確定性，部分國家民眾的生活範圍縮小到只剩下家那麼大；但嚴格封鎖的實體邊界也加速了人類創新與轉型的步伐。後疫情時代下的文化創意產業，無可避免地也將面臨數位轉型挑戰。她希望天空創意節徵件能刺激創作者思考如何在應用科技幫助下，跳出過去偏重人文溫度的創作框架，發現、挑戰更多的創作可能性。

本屆邀來劉麗惠、Bito創辦人劉耕名、豪華朗機工團長張耿華、策展人林怡華、水越設計創辦人周育如。並與中山大學社會實踐與發展研究中心南北協力，勝出的兩組作品年底在臺北文創文化廣場展出後，也將視情況安排至高雄繼續展覽，

臺北文創天空創意節報名組別分「潛力新銳組」與「實驗新秀組」。「實驗新秀組」將在決選階段為「全學生團隊」保留最低兩成保障名額；另特設10組「好點子獎」，入選者可各獲得5千元獎金。 報名網址http://www.tnhf.com.tw/index.php?action=signup