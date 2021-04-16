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曾癱瘓按不下鋼琴鍵 劉孟捷：音樂有強大的療癒力量

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
國家交響樂團17日舉辦「劉孟捷與NSO」音樂會，劉孟捷將在沒有指揮的情況下，以鋼琴引領樂團演出莫札特跟孟德爾頌的鋼琴協奏曲作品。圖/國家交響樂團提供
國家交響樂團17日舉辦「劉孟捷與NSO」音樂會，劉孟捷將在沒有指揮的情況下，以鋼琴引領樂團演出莫札特跟孟德爾頌的鋼琴協奏曲作品。圖/國家交響樂團提供

「音樂有著強大的療癒力量，讓我即便經歷很多挫折，仍能重新站起。」曾因罹患重病癱瘓、瘦到只剩30公斤，鋼琴家劉孟捷憑意志力重新站上舞台，用生命的重量按下每一個琴鍵。國家交響樂團17日晚上於國家音樂廳舉辦「劉孟捷與NSO」音樂會，劉孟捷將在沒有指揮的情況下，以鋼琴引領樂團演出莫札特跟孟德爾頌的鋼琴協奏曲作品，帶大家見證生命的精采。

劉孟捷將於上半場擔任鋼琴演出暨領奏，與NSO獨奏家群呈現莫札特浪漫如詩的第21號鋼琴協奏曲，以及孟德爾頌情感豐沛的G小調第一號鋼琴協奏曲。下半場則由NSO駐團指揮張尹芳攜手劉孟捷與NSO獨奏家群演繹蕭斯塔科維契第一號鋼琴協奏曲。

劉孟捷1971年生於高雄，師事李金里及宋允鵬。隨即負笈寇蒂斯音樂學院。1993年曾以寇蒂斯音樂學院學生之姿，代替鋼琴大師安德烈．瓦茲於費城音樂廳演出。此演出贏得高度讚賞，大型的音樂會邀約接踵而來，包括華盛頓甘迺迪中心、費城巨星系列音樂會，以及與費城交響樂團合作演出。

劉孟捷回憶，生病的時候曾瘦到30公斤，因為免疫系統病變，很長的時間身體癱瘓只能躺在床上。「不論病情如何，我仍熱愛音樂。」他在病中試著把鋼琴練回來，「每次壓不下去琴鍵的時候，都讓我很想哭」。

「我把練琴當作是一種休息，琴越多，心越靜。」劉孟捷表示，復健的過程中，許多朋友帶他去聽音樂會，同時也收到管絃樂團、音樂節等邀約，提供他繼續演出的機會。「這麼多次大難不死的經驗，讓我更加堅信，把音樂帶給大家，是很重要的事。」

國家交響樂團17日舉辦「劉孟捷與NSO」音樂會，劉孟捷將在沒有指揮的情況下，以鋼琴引領樂團演出莫札特跟孟德爾頌的鋼琴協奏曲作品。圖/國家交響樂團提供
國家交響樂團17日舉辦「劉孟捷與NSO」音樂會，劉孟捷將在沒有指揮的情況下，以鋼琴引領樂團演出莫札特跟孟德爾頌的鋼琴協奏曲作品。圖/國家交響樂團提供

交響樂團 音樂會

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