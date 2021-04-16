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牛結節疹疫情 蘇貞昌：疫苗優先施打風險較高地區牛隻
針對牛結節疹疫情，行政院發言人羅秉成今表示，農委會陳吉仲主委今日下午5點40分向行政院長蘇貞昌報告，新北市林口地區有牛場飼養的牛隻確認感染牛結節疹，會造成牛隻死亡及乳牛無法泌乳（非人畜共通疾病且不影響食安），因屬法定甲類動物傳染病且須通報OIE（世界動物衛生組織）。
羅秉成表示，蘇貞昌聞報後在第一時間指示應立即成立「牛結節疹中央災害應變中心」，除要求農委會做好感染區域的相關管制防疫措施外，並指示在3日內將現有的約4萬5千劑疫苗，優先施打於風險較高地區的牛場牛隻，避免牛隻傷亡，致影響乳牛產業及肉牛產業。蘇貞昌也請農委會加速進行牛結節疹疫苗採購，而現階段首要之務在阻止牛結節疹疫情蔓延，並請農委會與防檢局和各地方政府防疫單位持續嚴格把關，共同守護台灣牛隻的健康。
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