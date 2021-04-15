台灣本島爆牛結節疹 明起三天內苗栗以北牧場施打疫苗

台灣本島首度爆發牛結節疹，農委會表示，明天開始施打疫苗，苗栗以北畜牧場3天內注射完畢。全台其他牧場，待疫苗兩周內抵台到位後，全面施打，把傷害降到最低。農委會說，牛結節疹只感染牛，不感染人，對於肉、奶都無影響，國人可以放心吃。

農委會主委陳吉仲表示，牛結節疹為重大甲類傳染病，國內乳牛肉牛在養頭數為15萬5000頭，去年金門爆發牛結節疹，在一個月內，金門6000多頭牛全數施打牛結節疹疫苗；今天林口畜牧場確診也感染牛結節疹，下午也召開專家會議，決議這次疫情啟動疫苗注射，因為去年金門疫情因此跟疫苗銀行簽約採購，兩周內疫苗就會抵達台灣，預計總數有18萬劑。

農委會副主委黃金城表示，從南非疫苗每劑價格台幣32元，18萬劑約570萬。

陳吉仲表示，表示現階段疫苗在庫4.5萬劑，加上訂購的18萬劑，一共22萬5000劑，明天一天內新北養牛場要全數施打完畢，半徑10公里內，畜牧場內1772頭牛，苗栗以北3天內要注射完畢，扣除1萬4000多劑縣市施打疫苗外；其餘的疫苗若有發現高風險的畜牧場優先施打，再打彰化、台中地區，希望透過疫苗施打，有效守住疫情，等待採購的疫苗抵達台灣，再分配給全國其他地區畜牧場，他呼籲飼主若發現牛隻異常，要即時通報，通報撲殺有補償，若沒有通報被發現確診，可依法重罰百萬。

他表示，國內牛產業產值140億元，現階段僅有8頭牛的損失，若影響到彰化、雲林、屏東很多酪農區，若疫情未守住，影響的會很巨大，但他有信心，明天開始，新北全部施打疫苗，桃園也施打完，苗栗以北三天都施打完，三天訪視以及疫苗分配，可以有效掌握影響，呼籲農民配合。

農委會表示，由於牛結節疹不傳給人，現階段有許多休閒的牧場，並沒有禁止開放，民眾可以放心。