本島爆發牛結節疹怎麼來？農委會推測兩傳染途徑

去年在金門發生牛結節疹，原本已經施打疫苗以後，疫情獲得控制，為何今年捲土重來，還發生在台灣本島？農委會表示，由於經過基因序列的檢測，確定與中國大陸的牛結節疹，百分之百相同，有可能是經由航空中的蚊蠅傳播，因此要求畜牧場都要24小時掛置捕蚊燈、黏蟲板、並且適當清理雜草，若飼主不配合可依照動傳條例開罰3至15萬元。

農委會副主委黃金城表示，根據基因序列，跟去年以及從中國傳過來，發表的序列100%相似，但林口牛感染的病毒，可能有不一樣的來源，因此推測一是不是從金門來的，去年金門有疫情，雖然打疫苗，病毒仍存在昆蟲體內，透過昆蟲傳播；另外，也可能從中國可能傳進來，途徑是透過貨船，或是貨機運輸可能性，因為牛結節疹由蚊子、蒼蠅、昆蟲可能在貨機內飛進去，運過來，病媒蚊再叮咬牛隻。

黃金城表示，林口並非是畜牧密集區，但疫情第一個案例卻是發生在這地方，林口距離台北港很近，隨航空器、船舶運輸把蚊子帶進來，這是可能的傳播來源。

他表示，去年金門全面性的施打疫苗，由於牛結節疹的疫苗是活毒疫苗，打下去非常有效，五天後就不再發病，獲得完全保護，因此，現在從桃園苗栗以北區塊，共1萬多頭施打疫苗，苗栗以北都施打疫苗形成保護帶，希望讓疫情不會再往下擴散，後續兩周內，疫苗近來，全國牛隻都要施打，這疫苗是非常有效的疫苗，若打下去後，最小。產業傷害罪小。

屏科大獸醫學系名譽教授吳永惠表示，台灣本島牛結節疹，最可能是從金門或者大陸過來的，現在這個疾病，不僅大陸、印度、香港都有發生，東南亞也有，這疾病在這次是肉牛場，據國外世界動物組織，國外統計乳牛傷害更大，對泌乳量、懷孕牛流產損害很大，台灣以乳牛為主體，這次不能輕忽危險性與風險。

中興大學昆蟲系教授杜武俊表示，他有看到撲殺病牛，雖然是肉牛，但感覺有很多不同的牛種，他認為，這是一個新的感染事件，與去年金門發生的牛結節疹不太有關聯，包括吸血性翅螢、蜱、壁蝨，吸血性的蒼蠅都可能傳播，這些病媒蚊也可能透過攜械性的傳播傳染病毒，比如盯咬了某隻牛、昆蟲口器染了血，再叮咬其他的牛隻，因此感染。