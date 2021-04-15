新北林口爆牛結節疹疫情 新竹市明起針對500隻牛打疫苗

新北市林口區1間肉牛場爆出牛結節疹疫情，經農委會家畜所檢驗確診，農委會今晚召開臨時記者會緊急說明，表示此為台灣本島首度爆出牛結節疹疫情，已報請行政院成立「牛結節疹中央災害應變中心」；新竹市政府強調已接獲防檢局通知，同步成立應變中心，明起3天內將針對轄內500隻牛注射疫苗，防範疫情。

新竹市動防所指出，新竹市今天下午4點50分接獲農委會防檢局通報，因台灣本島發生牛結節疹疫情，新竹市同步配合成立應變中心，今晚將至淡水家衛所領取疫苗，配合於3天內完成轄內4牛場共500隻牛的疫苗注射；目前新竹市未有通報疫情。

依據農委會晚間說明，新北動保處已撲殺8頭病牛，並就地焚燒掩埋，案例場周邊10公里與新北全市養牛場有12場共1772頭牛，將全面檢查。畜衛所備有4萬5000劑疫苗，另向疫苗銀行訂購18萬計，合計22萬5000劑，3天內北北基、桃竹苗牛場全面施打。