高燒不退竟是血癌 醫師提醒出現這四個徵兆要留心

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聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
2017癌症登記報告指出，新診斷血癌患者約2355名，近35％為急性骨髓性白血病（AML），10年間AML罹病數人增加1.3倍。 圖／本報資料照片
2017癌症登記報告指出，新診斷血癌患者約2355名，近35％為急性骨髓性白血病（AML），10年間AML罹病數人增加1.3倍。 圖／本報資料照片

急性骨髓性白血病（AML）是成人常見血癌之一，中華民國血液病學秘書長、台大醫院血液腫瘤科主治醫師侯信安指出，AML患者中逾半數為60歲以上，若出現突然高燒、牙齦出血、骨頭疼痛，或出現不明瘀青，就要特別留心。

2017癌症登記報告指出，新診斷血癌患者約2355名，近35％為AML，10年間，AML罹病數增加1.3倍。AML患者以年長者居多，隨罹病年齡增加，治療相對困難，若合併FLT3基因變異，治療更加棘手， 相較於其他常見惡性高的癌症，急性血癌快速減少患者壽命十七點五年，健康損失年為各癌之冠。   

侯信安說，過去針對FLT3基因變異復發或癌細胞比率無法下降至5%以下的患者，臨床僅能給予高劑量化學治療或血液幹細胞移植，但這些癌細胞通常具高抗藥性，化療效果常常不理想，很多患者也因疾病控制不佳無法接受骨髓移植。

據統計，復發患者中不到一成有機會進入第二次完全緩解。高劑量化療也可能帶來強烈副作用，如白血球低下合併發燒與感染、腹瀉、掉髮與惡心嘔吐等問題

針對FLT3基因變異復發或無法達到緩解，已有標靶藥物可供患者選擇，有助增加完全緩解時間，進而爭取接受血液幹細胞移植的機會。 侯信安提醒，AML患者一旦突然出現高燒、牙齦出血、骨頭疼痛或出現不明瘀青等，應盡速回診確認體內血癌細胞是否增生，及早檢查，及早治療。

患者 癌細胞 基因

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