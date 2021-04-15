台達50歲倡議「厚生海洋」 未來3年將復育千株珊瑚種苗

台達1971年創立至今滿50周年，台達電子文教基金會展開一系列「厚生海洋」倡議，在地球日前夕宣布攜手專業海洋保育團隊，投入東北角珊瑚復育工作，預計未來三年復育28種、超過千株珊瑚種苗，培育約300人次的企業潛水志工，協助打造育種基地，期待讓更多人親近海洋生態，關注氣候變遷及環境議題。

聯合國政府間氣候變遷專門委員會2019年發布「海洋與冰凍圈特別報告」，若全球均溫較工業革命前升高1.5度，最快在2030年有90％熱帶珊瑚可能會消失殆盡。而2020年是台灣周遭海域有紀錄以來，海水溫度最高的一年，全島從南到北發生幾十年來最大規模的珊瑚「白化」現象，最嚴重海域有55％珊瑚死亡，東北角珊瑚更是有紀錄以來首次發現白化。

台灣大學海洋研究所教授戴昌鳳表示，珊瑚礁提供多重生態系服務，近來因氣候變遷、二氧化碳增加，導致海水酸化及海水面上升，其中對海洋影響最大的是「珊瑚白化」，由於珊瑚擁有很多共生藻，可以行光合作用、提供珊瑚主要能量來源，當水溫升高或生病等其他因素，共生藻將會離開珊瑚身體，珊瑚雖然不一定會立刻死亡，「但可說是奄奄一息」，而後續環境若無法改善，珊瑚短時間就會死亡，珊瑚礁生態系也會跟著崩解。

戴昌鳳說，去年台灣從南到北都發現大規模珊瑚白化，包括綠島、蘭嶼、墾丁等，為了因應珊瑚白化，全球很久前就開始做珊瑚礁復育方法，包括珊瑚移植、珊瑚園藝、珊瑚播種、人造礁體、礁體底質清理或固定等，期許台灣北部、東北部可以做珊瑚復育，營造更適合珊瑚的環境及自然教育。

台達品牌長暨基金會副董事長郭珊珊說，近年氣候變遷影響，水環境面臨相當多的困境，台達一直專注思考能否付出更具體的貢獻，並認為如果真的要採取行動，應該針對氣候影響最敏感、影響生態鏈最廣、且在台灣可以做的事，後來經過志工在墾丁觀察、研究，並介紹海洋生態及珊瑚學者專家，協助台達選址、選種類、選方式，因而投入東北角珊瑚復育工作。

郭珊珊說，台達創辦人鄭崇華去年聽到要做珊瑚復育，很支持卻也很驚訝，因為擔心方法若不恰當可能沒辦法真的幫助生態，需要專業才可以做好，後來聽到協助的專家學者及相關審慎安排，創辦人才安心並全力支持。郭珊珊說，台達還在復育基地做裝置藝術，這不只是為了美觀，「而是台達承諾要長期在這裡做這件事」，不會只是一次性。

郭珊珊說，過去台達宣導綠建築的節能績效、分析數據都做長期觀察，以便可以持續改進，現在復育珊瑚也是一樣，團隊會幫忙追蹤，確認復育速度更快、效率更好，未來復育種類上也可以做更多調整；由於珊瑚白化範圍很大，很多人都擔心復育只是緩不濟急，但如果每個人都這麼想，「事情不會開始」，雖然這是一個很大的工程，但會盡能力範圍來做。

台達基金會執行長張楊乾表示，台達衍生經營使命，進一步以「節用厚生」為理念發展50周年系列活動，「節用」指對能源的珍惜，「厚生」則是厚待萬物與環境，這次攜手專業海洋保育團隊投入東北角的珊瑚復育，即是厚生行動的其中一項。同時委託地景藝術家李簣至創作別具意義的藝術裝置「孕生」，除了蛋形外觀象徵守護珊瑚誕生，鐵製骨架及可抽換盤架的方式也利於人工養護和種植，期待復育過程順利進行，往後可讓更多復育成功的珊瑚從育種基地回歸大海。

台達長年關注氣候變遷相關議題，並實踐「環保節能愛地球」的經營使命，過去除了推廣綠建築和能源教育，早在2014年的「水逐跡」特展便開始接觸水資源和海洋議題，2019年更發表全球首支8K環境紀錄片「水起．台灣」，2021年推出遠赴赤道東加王國及沖繩拍攝的8K海洋紀錄短片「與大翅鯨同游」，不久前也與國片「男人與他的海」舉辦兩場公益首映會，希望藉由不同方式讓大眾從中看到氣候變遷、水景環境和人文活動之間微妙關係；此次投入珊瑚復育，希望透過實際行動讓更多人關注海洋生態議題。