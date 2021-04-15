快訊

打臉打炒房政策 Q1北北桃竹、基隆新建案價格全面上漲

台達50歲倡議「厚生海洋」 未來3年將復育千株珊瑚種苗

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台達電子文教基金會啟動「厚生海洋—珊瑚復育行動」，台達基金會副董事長郭珊珊（中）、台達基金會執行長張楊乾（左二）邀請台大海研所教授戴昌鳳（右二）、海洋科技博物館長陳素芬（右三）、山海天使環境保育協會秘書長陳映伶（右一）、地景藝術家李簣至（左三）出席。圖／台達電子文教基金會提供
台達電子文教基金會啟動「厚生海洋—珊瑚復育行動」，台達基金會副董事長郭珊珊（中）、台達基金會執行長張楊乾（左二）邀請台大海研所教授戴昌鳳（右二）、海洋科技博物館長陳素芬（右三）、山海天使環境保育協會秘書長陳映伶（右一）、地景藝術家李簣至（左三）出席。圖／台達電子文教基金會提供

台達1971年創立至今滿50周年，台達電子文教基金會展開一系列「厚生海洋」倡議，在地球日前夕宣布攜手專業海洋保育團隊，投入東北角珊瑚復育工作，預計未來三年復育28種、超過千株珊瑚種苗，培育約300人次的企業潛水志工，協助打造育種基地，期待讓更多人親近海洋生態，關注氣候變遷及環境議題。

聯合國政府間氣候變遷專門委員會2019年發布「海洋與冰凍圈特別報告」，若全球均溫較工業革命前升高1.5度，最快在2030年有90％熱帶珊瑚可能會消失殆盡。而2020年是台灣周遭海域有紀錄以來，海水溫度最高的一年，全島從南到北發生幾十年來最大規模的珊瑚「白化」現象，最嚴重海域有55％珊瑚死亡，東北角珊瑚更是有紀錄以來首次發現白化。

台灣大學海洋研究所教授戴昌鳳表示，珊瑚礁提供多重生態系服務，近來因氣候變遷、二氧化碳增加，導致海水酸化及海水面上升，其中對海洋影響最大的是「珊瑚白化」，由於珊瑚擁有很多共生藻，可以行光合作用、提供珊瑚主要能量來源，當水溫升高或生病等其他因素，共生藻將會離開珊瑚身體，珊瑚雖然不一定會立刻死亡，「但可說是奄奄一息」，而後續環境若無法改善，珊瑚短時間就會死亡，珊瑚礁生態系也會跟著崩解。

戴昌鳳說，去年台灣從南到北都發現大規模珊瑚白化，包括綠島、蘭嶼、墾丁等，為了因應珊瑚白化，全球很久前就開始做珊瑚礁復育方法，包括珊瑚移植、珊瑚園藝、珊瑚播種、人造礁體、礁體底質清理或固定等，期許台灣北部、東北部可以做珊瑚復育，營造更適合珊瑚的環境及自然教育。

台達品牌長暨基金會副董事長郭珊珊說，近年氣候變遷影響，水環境面臨相當多的困境，台達一直專注思考能否付出更具體的貢獻，並認為如果真的要採取行動，應該針對氣候影響最敏感、影響生態鏈最廣、且在台灣可以做的事，後來經過志工在墾丁觀察、研究，並介紹海洋生態及珊瑚學者專家，協助台達選址、選種類、選方式，因而投入東北角珊瑚復育工作。

郭珊珊說，台達創辦人鄭崇華去年聽到要做珊瑚復育，很支持卻也很驚訝，因為擔心方法若不恰當可能沒辦法真的幫助生態，需要專業才可以做好，後來聽到協助的專家學者及相關審慎安排，創辦人才安心並全力支持。郭珊珊說，台達還在復育基地做裝置藝術，這不只是為了美觀，「而是台達承諾要長期在這裡做這件事」，不會只是一次性。

郭珊珊說，過去台達宣導綠建築的節能績效、分析數據都做長期觀察，以便可以持續改進，現在復育珊瑚也是一樣，團隊會幫忙追蹤，確認復育速度更快、效率更好，未來復育種類上也可以做更多調整；由於珊瑚白化範圍很大，很多人都擔心復育只是緩不濟急，但如果每個人都這麼想，「事情不會開始」，雖然這是一個很大的工程，但會盡能力範圍來做。

台達基金會執行長張楊乾表示，台達衍生經營使命，進一步以「節用厚生」為理念發展50周年系列活動，「節用」指對能源的珍惜，「厚生」則是厚待萬物與環境，這次攜手專業海洋保育團隊投入東北角的珊瑚復育，即是厚生行動的其中一項。同時委託地景藝術家李簣至創作別具意義的藝術裝置「孕生」，除了蛋形外觀象徵守護珊瑚誕生，鐵製骨架及可抽換盤架的方式也利於人工養護和種植，期待復育過程順利進行，往後可讓更多復育成功的珊瑚從育種基地回歸大海。

台達長年關注氣候變遷相關議題，並實踐「環保節能愛地球」的經營使命，過去除了推廣綠建築和能源教育，早在2014年的「水逐跡」特展便開始接觸水資源和海洋議題，2019年更發表全球首支8K環境紀錄片「水起．台灣」，2021年推出遠赴赤道東加王國及沖繩拍攝的8K海洋紀錄短片「與大翅鯨同游」，不久前也與國片「男人與他的海」舉辦兩場公益首映會，希望藉由不同方式讓大眾從中看到氣候變遷、水景環境和人文活動之間微妙關係；此次投入珊瑚復育，希望透過實際行動讓更多人關注海洋生態議題。

珊瑚 氣候變遷 綠建築

延伸閱讀

敲挖墾丁珊瑚為研究？ 專家出面回應：國際多年作法

消失123年澤珍珠菜 已復育百株

獨／滅絕物種澤珍珠菜喜訊 123年後去年現蹤今復育百株

保護珊瑚 台東縣府呼籲遊客避免使用防曬乳

相關新聞

台達50歲倡議「厚生海洋」 未來3年將復育千株珊瑚種苗

台達1971年創立至今滿50周年，台達電子文教基金會展開一系列「厚生海洋」倡議，在地球日前夕宣布攜手專業海洋保育團隊，投...

7-11推限量永續商品「LOVE+ & EARTH-」杯袋、丹寧包

環保愛地球的觀念愈來愈受重視，7-ELEVEN把愛找回來今年以加減新生活計畫為主題，呼籲消費者一同從日常生活做出友善環境...

0.5秒內揪出腸道息肉 嘉大攜手大林慈濟曝AI新成果

嘉義大學資管副教授林土量系兼智農團隊成員，近期與大林慈濟醫院肝膽腸胃內科醫師唐家沛，合作開發「AI即時偵測大腸息肉自動偵...

荸薺加蔥煮湯可排石？ 醫師：偏方可能延誤病情

南投縣60歲王姓婦女曾經罹患腎結石，她擔心復發，聽說荸薺加蔥煮湯可以排石，每天認真喝。醫師表示，喝荸薺湯也許能排出小顆結...

4縣市中小學生5月改吃履歷米 農糧署長：未來擴大全台

彰化縣是台灣米倉，首推台灣小包裝米的億東企業公司今天舉辦外銷日本金饌米啟航儀式。農糧署長胡忠一致詞時表示，2020年台灣...

鹵素電暖器抽檢無虞 使用離1公尺以上保安全

消基會、標檢局合作抽驗市售鹵（碳）素型電暖器10件，雖有3件零組件比對不合格，但僅行政程序瑕疵，品質安全皆無虞；同時提醒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。