7-11推限量永續商品「LOVE+ & EARTH-」杯袋、丹寧包

環保愛地球的觀念愈來愈受重視，7-ELEVEN把愛找回來今年以加減新生活計畫為主題，呼籲消費者一同從日常生活做出友善環境行動，4月份展開第二波全新跨界合作「加減新生活－福企好CHIC」活動，7-ELEVEN打破以往公益募款模式，首度由超商、社會企業、社福團體三方攜手打造「超商永續循環經濟」，將門市回收的寶特瓶、鮮乳空瓶作為素材開發「永續商品」，透過預購販售，同時實踐環保減塑和友善扶助弱勢的理念。4月19日上午11點起推出「LOVE+ & EARTH-」飲料杯袋、丹寧包等兩款實用的限量文青風商品預購。

7-ELEVEN持續發揮通路影響力展開一系列的綠色革命，日前領先零售業提出一次性塑膠使用量逐年減少10%目標，預估2023年使用占比低於20%、2028年低於10%、2050年100%無使用，同時7-ELEVEN也思考更多減塑、循環經濟的積極作為，因此促成了7-ELEVEN把愛找回來公益募款與中華民國腦性麻痺協會、零廢棄時尚社會企業Story Wear的三方合作。

中華民國腦性麻痺協會卓碧金理事長表示，照顧腦麻兒需近乎全時悉心照料和陪伴且托育不易，使得多數腦麻家庭難以撐起經濟支柱，此次專案可提供腦麻兒家庭就業機會，提升經濟收入。永續商品的設計者社會企業Story Wear主理人陳冠百則表示，很高興能有機會透過超商通路，讓社會大眾瞭解環保永續的重要以及廢棄物的無限可能，不止解決廢棄物問題更能幫助弱勢家庭。

7-ELEVEN表示，不同於以往的公益募款計畫，「加減新生活－福企好CHIC」除了邀請消費者到門市捐款，將全數募得款項幫助超過10萬人次腦麻兒及家庭，更參考近年網路流行的群眾商品募資模式，首度架構全新的「超商永續循環經濟」，透過7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台，幫助社福團體、扶植社會企業，消費者也可買到別具意義又時髦的永續商品。

7-ELEVEN將門市回收的寶特瓶、鮮乳空瓶，委由Story Wear設計再生、循環再製，並以愛多一點、地球負擔少一點的「LOVE+ & EARTH-」概念設計出飲料杯袋、丹寧包，商品外包裝使用回收鮮乳瓶「零廢」製成，減少一次性的塑料使用，由腦麻家庭照顧者100%手工製作，支持腦麻家庭的就業夢想，4月19日上午11點起至6月8日可透過7-ELEVEN端午預購誌或「i預購」平台進行預購，商品將於5月13日起陸續出貨。

「LOVE+ & EARTH-」飲料杯袋使用回收寶特瓶製成，還能回收進寶特瓶分類箱，再次回收利用，杯袋上層杯套可調整位置，適用多款飲料杯，可取代一次性隔熱套，售價199元，限量30,000個；「LOVE+ & EARTH-」丹寧包的外型設計為印刷商品身分證，公開透明讓消費者了解永續製程，以庫存丹寧布結合回收寶特瓶、鮮乳空瓶製成織袋、扣環及底板，大容量設計並附肩背袋，售價599元，限量10,000個。

此外，為了讓消費者響應「加減新生活－福企好CHIC」，統一超商好鄰居文教基金會於4月中到5月中將舉辦千場「永續 X 閱讀 好鄰居同樂會」，全新開發3款永續DIY手作，包含「手掌繪本－分類回收篇」、「環保配對卡」、「永續綠繪本－循環再生篇」，教導孩童正確回收觀念，也可至好鄰居基金會官網免費下載。