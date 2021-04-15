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0.5秒內揪出腸道息肉 嘉大攜手大林慈濟曝AI新成果
嘉義大學資管副教授林土量系兼智農團隊成員，近期與大林慈濟醫院肝膽腸胃內科醫師唐家沛，合作開發「AI即時偵測大腸息肉自動偵測系統」，利用換水大腸鏡技術，能以不到0.5秒速度，從腸道中辨識並標示息肉的位置，協助病患遠離大腸癌，此技術已實際應用於臨床診療。
林土量指出，研發的靈感來自校長艾群所研發的甜椒栽培植保機器人，用六軸機械手臂搭配FasterR-CNN神經網路，建立甜椒蟲害影像辨識系統，能在田間自動辨視病灶、精準局部施藥，於是把這模式應用在大腸鏡檢測。
林土量說，將腸道比擬為施作的田間路徑、染病的甜椒為腸道內息肉，便利用AI技術與醫療跨域合作，研發出大腸息肉自動偵測系統，能輔助大腸鏡檢測時，醫生恐因疲勞、分心，或息肉太小、扁平、藏在皺褶處不易發現處，來揪出息肉，減少罹患大腸癌機率。
林土量強調，研究團隊自2019年起用大量檢查影像建立資料庫，蒐集超過1萬2000張大腸鏡息肉照片，及50部影片病理大數據資料，試驗不同的物件偵測演算法，包括Faster R-CNN、R-FCN、Mask R-CNN及YOLO，並進行AI模型訓練，歷經不斷訓練與測試後，最後發現以中研院特聘研究員廖弘源團隊所開發「YOLOv4物件偵測演算法」，用於即時大腸鏡影像辨識，能有最好的執行速度及準確度，打造出AI即時偵測大腸息肉自動偵測系統。
嘉大指出，校方2018就跨領域整合各學院專業研究技術，用AI科技智慧輔助農業發展，除甜椒栽培植保機器人外，還把透過深度學習訓練AI模型，運用在機器學習影像辨識魚苗計數、利用物件偵測與分群技術的自動雞群分佈辨識等，希望未來有更多機會從農業再跨足到醫療產業。
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