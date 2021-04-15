荸薺加蔥煮湯可排石？ 醫師：偏方可能延誤病情

南投縣60歲王姓婦女曾經罹患腎結石，她擔心復發，聽說荸薺加蔥煮湯可以排石，每天認真喝。醫師表示，喝荸薺湯也許能排出小顆結石，但多喝水也能達到效果。患者需依結石大小與位置不同，安排適當的治療方式，提醒別擅自嘗試坊間秘方，延誤病情。

南投醫院泌尿科醫師李昇平說，患者疑似罹患腎結石，會先安排尿液跟X光等基本檢查，若結石可能性高，會進一步安排詳細的靜脈腎盂攝影(IVP)或者是電腦斷層檢查，確認結石位置跟大小，結石大小與位置不同，治療方式也不同。

李昇平說，小顆結石會以藥物治療並請患者攝取大量的水，小於0.5公分的結石可能會自行排出，若較大顆的結石、合併感染或是腎臟積水嚴重患者，就會建議內視鏡結石手術或體外震波等治療方式處理。

南投醫院中醫師賴卉蓮說，如有腰部疼痛、尿血等症通常屬於急性發作期，此時是濕熱夾雜的狀況，就會用清熱袪濕法為主。如果是小便微微澀痛，容易口乾腰痠等陰虛表現，屬陰虛火旺的情形會用滋陰清熱的方法。如果病患有容易疲倦、腰膝酸軟無力或是反覆發作腎結石的比較偏氣虛體質治療就會以補氣為主。

排腎結石的偏方百百種，營養師陳佳祺說，荸薺口感甜脆屬於五穀雜糧類，荸薺每100克熱量為67卡，富含水分(82.6克)與碳水化合物(14.5克)，荸薺蛋白質含量低，可作為低蛋白點心如馬蹄糕，補充腎臟病患熱量。