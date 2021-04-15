快訊

潛艦國造恐因鋼料缺貨延宕 國安系統出面「關切」中鋼

誆緬甸金礦豐！名模王靜瑩前夫陳威陶涉吸金7億 遭調查局搜索

聽新聞
test
0:00 / 0:00

體重破百睡到恐慌症發作 他租呼吸器改善症狀兼瘦身

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
31歲的林姓男子過去尚未接受正壓呼吸器治療時，時常感到頭暈，一度還引發恐慌症。記者陳雨鑫／攝影
31歲的林姓男子過去尚未接受正壓呼吸器治療時，時常感到頭暈，一度還引發恐慌症。記者陳雨鑫／攝影

體重破百的31歲林姓男子，過去時常感到不明原因的頭暈，起初至耳鼻喉科就診，被診斷是內耳問題，長期服藥卻未能改善症狀，轉至他處就診才發現有中度睡眠呼吸中止症，醫師建議配戴正壓呼吸器改善，但一台要價5到6萬元，礙於剛生子又有房貸壓力，一度選擇放棄治療，但不佳的睡眠品質還引發他的恐慌症，之後於網路上查詢發現有「訂閱制」的正壓呼吸器，僅需支付月租費即可使用儀器，目前使用僅2個月，不僅所有症狀都改善了，還瘦了6公斤。

睡眠技師洪曉菁表示，過去以為打呼就是「睡得好」，隨著醫學研究，打呼恐怕是阻塞型睡眠呼吸中止症的典型症狀，根據睡眠醫學會推估，全台約有二成的民眾有睡眠呼吸中止症，等於是近500萬人長期受到睡眠的困擾。台灣睡眠呼吸中止症的患者大多數屬於阻塞型睡眠呼吸中止症，睡眠中長期缺氧，已有研究顯示，會增加罹患心血管疾病的風險。

洪曉菁表示，曾有醫師分享，因為被診斷為睡眠呼吸中止症高風險的患者，在等待睡眠診斷的期間，因中風過世。她解釋，近年不少民眾開始重視睡眠呼吸中止症，會至醫院「睡一晚」確認是否罹患睡眠呼吸中止症，但礙於床位不足，至少都要等半年到一年才有床位，卻有患者在等待診斷的過程中，不幸過世。

目前有許多醫院或是業者皆有推出「居家睡眠篩檢」，不一定要到大醫院睡一晚，在家也能檢測睡眠數值，不過居家型的儀器仍較為簡易，未能媲美醫院的精密儀器，但也有五成以上的準確率。

被診斷罹患睡眠呼吸中止後，洪曉菁表示，僅有一到二成的民眾會乖乖接受治療，多是礙於正壓呼吸器太貴，不過坊間已有訂閱制的正壓呼吸器，可以採月付的方式租用。

她強調，國人近年雖然愈來愈有睡眠呼吸中止症的觀念，但常常會認為「應該不是我」，也延宕了最佳的就醫時間，自我審視的方式可以上網找尋「柏林睡眠呼吸中止症檢測表」（柏林問券）或「ESS嗜睡量表」先做自我評估，若長期有打呼、肥胖等問題也需要提高警覺，另一種可自我檢查的方式為量測脖圍，女性脖圍應小於38公分，男性應小於42公分，若有異常則建議可以至醫院就診。

不少醫院以及業者皆推出居家睡眠檢測，但檢測的裝備較為簡易。記者陳雨鑫／攝影
不少醫院以及業者皆推出居家睡眠檢測，但檢測的裝備較為簡易。記者陳雨鑫／攝影
睡眠技師洪曉菁指出國內有非常多睡眠呼吸中止症患者，以她自己家為例，一家6口就有3人有睡眠呼吸中止症。記者陳雨鑫／攝影
睡眠技師洪曉菁指出國內有非常多睡眠呼吸中止症患者，以她自己家為例，一家6口就有3人有睡眠呼吸中止症。記者陳雨鑫／攝影

睡眠 患者

延伸閱讀

韓國辣媽網紅Ohttomom童顏臉孔+性感身材超犯規！產後狂減32kg、打造完美S曲線秘訣大公開

一年半狂甩40公斤！日女瘦身成功後決心離婚　自曝每個月都被人狂告白

更年期體重怎麼維持？專家驚爆3大重點，節食是大忌？一週擺脫小腹婆要吃這個！

快測量頸圍！男性>43、女性>38公分小心罹一疾病

相關新聞

8年前就置產「名宅配名校」！台灣第二富有的里 為何小孩沒學校念？

全台少子化，有些地方的學校卻是搶著蓋。但科技人才匯聚、高所得者集中的竹北，卻面臨孩子排隊也搶不到學校的困境？同樣是人口成長的竹北和林口，為何會有不同命運？

體重破百睡到恐慌症發作 他租呼吸器改善症狀兼瘦身

體重破百的31歲林姓男子，過去時常感到不明原因的頭暈，起初至耳鼻喉科就診，被診斷是內耳問題，長期服藥卻未能改善症狀，轉至...

婦女體重速增瘦不下來 竟是腎上腺有腫瘤

新北63歲的張姓婦女半年飲食正常，體重卻快速增加，不僅腰部衣服變緊、臉變圓，小腿肌肉量也大幅減少，還出現高血壓、頭痛、失...

你喝的RO逆滲透水 其實是浪費水的「大戶」？

不少人為改善飲水口感，家裡裝了RO逆滲透濾水器，有些縣市的街頭也林立不少加水站，用的也是RO逆滲透濾水器，結果卻有近半用水白白浪掉，在水情吃緊的當下，是一大浪費。...

因應高齡社會 國健署長者服務升級

衛生所高齡友善服務升級，讓長者健康老、活得好！為了及早因應全台人口老化，提供更友善的健康照護服務，國健署15日表示，全台衛生所已逐步調整過去服務模式，如因應長者狀況調整看診程序、放大藥袋字體，以及增設高齡專屬的服務台等，提供更多高齡友善服務。

我銷日香蕉再傳農藥殘留 農委會：供果園加強藥檢抽驗

台灣外銷日本的香蕉再傳農藥殘留超標。農委會表示，日本雖然沒有因為這次事件提高檢測頻度，但未來農委會會加強抽驗，針對不合格...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。