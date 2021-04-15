體重破百睡到恐慌症發作 他租呼吸器改善症狀兼瘦身

體重破百的31歲林姓男子，過去時常感到不明原因的頭暈，起初至耳鼻喉科就診，被診斷是內耳問題，長期服藥卻未能改善症狀，轉至他處就診才發現有中度睡眠呼吸中止症，醫師建議配戴正壓呼吸器改善，但一台要價5到6萬元，礙於剛生子又有房貸壓力，一度選擇放棄治療，但不佳的睡眠品質還引發他的恐慌症，之後於網路上查詢發現有「訂閱制」的正壓呼吸器，僅需支付月租費即可使用儀器，目前使用僅2個月，不僅所有症狀都改善了，還瘦了6公斤。

睡眠技師洪曉菁表示，過去以為打呼就是「睡得好」，隨著醫學研究，打呼恐怕是阻塞型睡眠呼吸中止症的典型症狀，根據睡眠醫學會推估，全台約有二成的民眾有睡眠呼吸中止症，等於是近500萬人長期受到睡眠的困擾。台灣睡眠呼吸中止症的患者大多數屬於阻塞型睡眠呼吸中止症，睡眠中長期缺氧，已有研究顯示，會增加罹患心血管疾病的風險。

洪曉菁表示，曾有醫師分享，因為被診斷為睡眠呼吸中止症高風險的患者，在等待睡眠診斷的期間，因中風過世。她解釋，近年不少民眾開始重視睡眠呼吸中止症，會至醫院「睡一晚」確認是否罹患睡眠呼吸中止症，但礙於床位不足，至少都要等半年到一年才有床位，卻有患者在等待診斷的過程中，不幸過世。

目前有許多醫院或是業者皆有推出「居家睡眠篩檢」，不一定要到大醫院睡一晚，在家也能檢測睡眠數值，不過居家型的儀器仍較為簡易，未能媲美醫院的精密儀器，但也有五成以上的準確率。

被診斷罹患睡眠呼吸中止後，洪曉菁表示，僅有一到二成的民眾會乖乖接受治療，多是礙於正壓呼吸器太貴，不過坊間已有訂閱制的正壓呼吸器，可以採月付的方式租用。