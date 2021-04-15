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婦女體重速增瘦不下來 竟是腎上腺有腫瘤

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
罹患庫欣氏症的張姓婦人出現月亮臉、水牛肩等典型症狀。圖／台北慈濟醫院提供
罹患庫欣氏症的張姓婦人出現月亮臉、水牛肩等典型症狀。圖／台北慈濟醫院提供

新北63歲的張姓婦女半年飲食正常，體重卻快速增加，不僅腰部衣服變緊、臉變圓，小腿肌肉量也大幅減少，還出現高血壓、頭痛、失眠、疲倦無力等病症，經台北慈濟醫院診斷後發現右側腎上腺有顆3.6公分的腫瘤，確診為罕見庫欣氏症。

庫欣氏症是一種因腎上腺皮質過度分泌皮質醇（又稱壓力荷爾蒙）引起的罕見疾病，每百萬人口每年僅有10個病例，常因症狀較難和其他疾病做區分，或因非典型呈現及進展緩慢而被忽略。

台北慈濟醫院泌尿科醫師許竣凱指出，庫欣氏症大致分為外源性及內源性，外源性多是未注意情況下，誤用含類固醇的止痛劑或不明藥物；內源性是指罹患腎上腺腫瘤或腦下垂體功能異常等，常見於20至60歲，女性發病率是男性的3倍？

許竣凱指出，庫欣氏症典型症狀有失眠、高血壓、體重增加、中廣型肥胖、月亮臉及水牛肩，另還會因皮膚薄而容易瘀青、傷口不容易癒合和骨質疏鬆等，甚至會併發躁鬱症。

張姓婦女接受腹腔鏡腎上腺切除手術切除腫瘤，術後配合藥物治療，逐步降低身體對皮質醇的依賴，6個月內體重下降到7公斤，且不需再服用高血壓藥，體力也逐漸恢復，回到原本喜愛的烹飪工作。

許竣凱說，若在正常飲食狀況下，出現體重異常增加、臉變圓、後頸變厚等症狀，應進一步就醫確認是否為內分泌異常導致，切勿盲目瘦身。尤其高血壓患者，若在服用控制藥物後，卻遲遲不見好轉，更應盡速就醫，避免延誤治療。

罹患庫欣氏症的張姓婦人出現月亮臉、水牛肩等典型症狀。圖／台北慈濟醫院提供
罹患庫欣氏症的張姓婦人出現月亮臉、水牛肩等典型症狀。圖／台北慈濟醫院提供
醫師許竣凱提醒高血壓患者，在服用控制藥物後若不見好轉，就應盡速就醫，避免延誤治療。圖／台北慈濟醫院提供
醫師許竣凱提醒高血壓患者，在服用控制藥物後若不見好轉，就應盡速就醫，避免延誤治療。圖／台北慈濟醫院提供

高血壓 腫瘤

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