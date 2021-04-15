因應高齡社會 國健署長者服務升級

衛生所高齡友善服務升級，讓長者健康老、活得好！為了及早因應全台人口老化，提供更友善的健康照護服務，國健署15日表示，全台衛生所已逐步調整過去服務模式，如因應長者狀況調整看診程序、放大藥袋字體，以及增設高齡專屬的服務台等，提供更多高齡友善服務。

優化高齡友善服務

國健署代理署長賈淑麗指出，過去民眾對衛生所的想像，多是帶孩子打疫苗的場所，但今年3月內政部統計，我國老年人口比例達16.29，而全台374家衛生所中，有79.4%、294家衛生所的老年人口比例已超過14%，且有33%、123家的衛生所的老年人口比例進入超高齡，衛生所的服務受眾已改變，所以衛生所的服務必須轉型成為長輩服務。

賈淑麗表示，為了因應社區服務對象高齡化的趨勢，衛生所的服務從軟、硬體雙管齊下進行改造，軟體方面，如因應長者狀況調整看診程序，由志工服務有需要的長輩看診，以及發展圖文並茂且放大藥袋字體；硬體方面，近年來衛生所為長者增設高齡專屬的服務台、無障礙空間和調整所內標示等，提供高齡友善環境。

守護長者健康

以高雄市大社區衛生所為例，該衛生所於108年通過國健署高齡友善健康照護機構認證，70歲的王奶奶分享，她本人有慢性病史，平日習慣到衛生所量血壓，某日量完血壓起身不穩，衛生所護理師為她進行長者健康功能評估(ICOPE)發現她有衰弱風險，轉介衛生局營養中心提供增肌飲食規劃，並媒合參加社區運動班，從評估、營養、運動、社會參與等方面提供許多幫助。

賈淑麗表示，目前全台有358家衛生所通過高齡友善健康照護機構認證，而根據機構類型的不同，國健署也持續更新發展了適合不同機構類型的認證基準，期望未來有更多健康照護機構能加入認證，一同推動高齡友善健康。

【更多精采內容，詳見 】