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電動自行車意外頻傳 許淑華：非法組裝恐成法律漏洞
電動自行車違規肇事頻傳，立委提案修法，明訂14歲以上才能騎乘外，也需強制懸掛車牌才能上路，立委許淑華表示，掛牌納管只是第一步，若電動自行車為採買非法零件或請店家違法組裝，將成為法律漏洞，恐讓非法排擠合法，失去修法目的。
許淑華說，警政署統計電動自行車肇事比率逐年攀升，近五年增加13.88個百分點。對於保障全國用路人立場而言，將電動自行車納入汽車強制險有必要性，透過公權力制定強制保險，是對用路人的保障。
但掛牌納管是解決電動自行車亂象的第一步，絕非一勞永逸的萬靈丹。電動自行車為私自採買非法零件或請店家違法組裝，將成為法律漏洞，加上外籍移工騎電動自行車相當普遍，但有些移工行蹤不明，監理機關和警察人力長期不足，交通部沒有完整配套措施之下恐讓非法排擠合法，失去原先修法的目的。
強制保險制度必須承擔信賴保護責任，監理機關為更要嚴格監管償付能力。因此，非法車輛橫行之下要如何落實強制保險永續經營，需仰賴政府跨部會整合。
立委提案修正「道路交通管理處罰條例」，將電動自行車正名為「微型電動二輪車」，將懸掛車牌才可行駛道路，且要滿14歲才能騎乘；「電動輔助自行車」不需懸掛車牌，但外型必須像腳踏車，沒有腳踏板且以電力為主的電動自行車，不得視為電動輔助自行車。
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