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企業家首選！燕窩酸業界最高的新加坡琉元堂即食燕窩

文 / 琉元堂 提供

每逢過年過節孝敬長輩的禮盒，「燕窩」已被列為名補之首，從古至今就是滋養聖品，在食療養生中占重要地位。為愛來到台灣定居的新加坡琉元堂總經理羅雪儀，為了提供孩子更好的營養，在懷孕食補時就發現台灣燕窩市場的不透明 ── 畢竟物以稀為貴，市面上可見的燕窩品質參差不齊、價格混亂，讓許多消費者無從比較與辨別產品的安全性、營養性。直到小孩長大，她也可以重回職場，便重新從原料開始認識，學習更完善的製程，催生出新加坡琉元堂來到台灣「提供消費者最貨真價實的燕窩」這般傳遞健康的初心。

圖／琉元堂 提供
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琉元堂透過每一份最純淨、美好的燕窩，精選品質最佳的印尼與越南作為原料出產地，並在當地直接設立加工廠，用心掌控每個製作步驟，供應出最溫暖的關懷。在繁複的工序中，琉元堂關注到了每一個細節：工人簡單沖洗雜質、將燕盞泡開後就手工挑毛，避免因長時間的浸泡與清洗破壞燕窩本身的營養價值，這是目前許多坊間業者沒有注意到的。此外，琉元堂的燕盞堅持不漂白，從外觀上便可看出每片燕盞的天然色澤；將燕窩雜質手工挑淨後，也不會為了外觀光滑平整而塗膠，讓每份官燕盞都能保有最貨真價實的營養價值。

琉元堂每瓶頂級即食官燕盞含4片完整乾燕盞， 採用80℃ 恆溫燉煮並結合日本除氧殺菌技術，保留燕窩中最珍貴營養成分，呈現燕窩最佳口感，且燕窩酸為業界最高。

圖／琉元堂 提供
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在純淨溫暖的呵護中，處處可見琉元堂的品牌核心「輕鬆養生，健康人生」。羅雪儀提到，琉元堂擁有強大的美食開發團隊、營養師與藍帶主廚顧問群，能夠研發各種美味、營養、健康產品線，受到許多跨國企業大亨喜愛。幸福本色國際文創創辦人鄭書瑄即是琉元堂產品的愛用者之一，在彼此深入交流後，發現她身為女性企業家，將藝術、幸福體現縈繞於優雅與知性的生活日常，理念與琉元堂一拍即合，兩者於 2021 年攜手共進。「在這個年代，女性們應該關注更深層的身心靈健康美學，從內而外地讓自己散發出優雅與美感。」羅雪儀表示，「很榮幸能夠邀請到幸福本色國際文創的創辦人鄭書瑄擔任品牌大使，她是就是琉元堂核心理念的完美詮釋。」

圖／琉元堂 提供
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除此以外，琉元堂更堅信「取之於社會，用之於社會」的道理。除了信守食安社會責任，深耕台灣市場選用天然食材應用外，更將許多資源投入於關懷老人、提攜孩童的公益活動上， 也積極到偏鄉地區辦學：於 2013 年前往越南中部，造福上千名學齡孩童；2019 年足跡則踏至越南南部，改善了學童們的學習環境。在台灣，琉元堂致力於提倡正確的養生知識，讓消費者們能夠一點一滴注重內在保養、每天實踐優雅生活，將「輕鬆養生，健康人生」的精神踏實地發揚光大。

圖／琉元堂 提供
圖／琉元堂 提供

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