熟男胯下凸兩塊爛到流汁散異味 切除化驗才知它作怪

鼠蹊部腫塊別輕忽，小心可能是癌細胞轉移徵兆。48歲體型較胖的熟男，1個多月前發現鼠蹊部雙側有凸起腫塊，但因位置私密，不好意思就醫，直到有強烈不適才求診，醫師指出，檢查個案發現，腫塊不僅發紅，流出液體，外表糜爛且伴隨異味，還摸到明顯顆粒感，憂是惡性腫瘤，幸手術切除化驗得知，是上皮性囊腫合併發炎。

書田診所整形美容科主任醫師劉國威指出，據統計，鼠蹊部腫塊高達三成是惡性腫瘤轉移造成，一旦發現鼠蹊部有腫塊，且外觀有變化時，應積極就醫。

原擔心個案鼠蹊部腫塊為惡性腫瘤，幸化驗結果為上皮性囊腫合併發炎。劉國威表示，上皮性囊腫是一種來自外胚層的良性腫瘤，全身的皮膚都可能發生，觸摸有顆粒結節感，大小從幾公厘到數公分不等，外觀呈堅硬球狀，囊壁為正常表皮；內容可能為角質物結晶或是膽固醇，會單顆或多顆同時發生，並隨時間逐漸變大。

為何發生上皮性囊腫？劉國威指出，與外傷、體質、飲食習慣等有關，或可能是手術時上皮細胞掉入形成，若正好發生於鼠蹊部皺摺處，可能因反覆摩擦，加上清潔不易，導致感染發炎，若長期未治療，恐引發蜂窩性組織炎，造成敗血症致死，不可輕忽。

劉國威說，患者發炎時，可先以藥物改善發炎情況，嚴重者須切開引流，讓內容物流出，待發炎緩解，再以手術切除；倘有紅腫、流膿，疑似為惡性腫瘤，須儘早切除化驗鑑別診斷。

若要避免上皮性囊腫發炎，劉國威建議，民眾平時注意衛生、作息規律、飲食少油炸、穿著避免緊身衣物摩擦等；近期天氣轉熱易流汗，應注意日常清潔衛生，尤其是容易忽略的下腹部、鼠蹊部、腋下等或是皮膚皺摺處；當出現不明腫塊時，應留意外觀、大小有無變化，持續2至3周未消失或出現變化，都應就醫鑑別，勿因病灶位置私密拖延就醫。