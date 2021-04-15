關節置換後敢不敢動很糾結 三招運動躺著做免驚
一位70歲的阿公因為右膝蓋的退化性關節炎，不僅越來越疼痛還出現變形，經保守治療也沒改善，決定接受人工膝關節置換手術。術後他卻因此擔心是不是須限制活動，免得影響傷口癒合。專業物理治療師黃富明則建議，接受此一手術的患者最好在術後開始做運動，尤其推薦躺著就可做的三招運動，幫助降低水腫並恢復肌力及活動度，促進術後及早復原。
「活力得中山脊椎外科醫院」復健室黃富明物理治療師指出，需要接受人工膝關節置換手術者，以退化性關節炎及類風濕性關節炎患者為主。此外，包括，肥胖、長期負重者、運動員或嚴重車禍有外傷病史者，也都是接受手術的高危險群。這些族群因為膝蓋嚴重磨損，關節損害，嚴重影響行動與生活，並經保守治療無效，故需考慮接受手術治療。
在術後的復原上，黃富明物理治療師並建議經醫師評估後，患者能開始做運動，他並示範三招躺著就可以做的運動，一天做三回，反而能幫助患者及早復原。這三招運動分別是，第一招【腳踝幫浦】運動，躺著，在患肢小腿墊上毛巾（或較硬質枕頭），腳踝往上勾、之後往下壓，每回30-40下。可幫助血液打回心臟，以降低術後水腫。
第二招【股四頭肌收縮】運動，躺著，在患肢的膝窩墊上毛巾，膝蓋往下頂，每次撐5秒，做10-15下為一回。可增加大腿肌力，避免手術後肌力下降。
第三招【下肢滑行】運動，躺著或坐著均可，患肢的腳跟往後滑行，角度維持在膝蓋不疼痛的範圍，做15-20下為一回。可維持關節活動度，避免活動度下降。
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