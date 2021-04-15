鬼門關走一遭 合環建設總裁捐千萬元回饋北醫

新冠肺炎疫情持續，合環建設機構總裁黃正勝宣布捐贈1100萬元給北醫大體系，其中300萬元作為醫護防疫獎金，感謝第一線醫護人員的辛勞。黃正勝的兒子、旺英衛教基金會執行長黃詩鈞也加碼100萬元，投入公共衛生及醫學模擬教育基金。

15年前住在澳洲的黃正勝，在家不小心跌倒，摔斷頸椎，送醫搶救昏迷了好幾天，澳洲醫生判定有癱瘓風險，只能打嗎啡止痛，短短十天打了56針嗎啡，家屬不忍他受病痛折磨，決定返台開刀，手術後在台大醫師高明見及北醫醫師劉正典治療下，逐漸康復，並奇蹟式恢復行走能力。

鬼門關前走一遭，讓黃正勝有了不同的人生哲學，在往返醫院、住院期間，體會到健康的重要。自此，他積極投入社會公益，期許自己「每天做一件善事」；也成立財團法人旺英衛教基金會，投入緊急醫療救護教育、急難救助訓練，盼培育更多EMT緊急救護技術員，在分秒間搶救更多生命。

「人生原來為善最樂！」透過劉正典醫師引介，黃正勝與北醫大結下不解之緣，不僅是北醫大長期的支持者，更是北醫大體系三家附屬醫院的好朋友，從北醫附醫、萬芳醫院到雙和醫院，都有他捐款的身影。

北醫大每年的慈善義賣會，都可以看見黃正勝出席響應，而且他不只慷慨捐款，2018年高麗菜盛產價崩，為幫助農民，他認購500箱高麗菜做公益，去年也捐500本書給北醫大醫學系、牙醫學系學生，還親自跟同學勉勵，要將醫生當作是一種助人的志業，視病如親。

北醫大昨天舉行校務會議，校長林建煌頒獎給「千萬捐款人」黃正勝，感謝他連續十年捐款北醫大體系，迄今累積超過5200萬元，長期挹注人才培育及醫療發展，北醫大體系將妥善運用善款，提供更優質的教育與醫療服務回饋社會。

「施比受更有福！」黃正勝表示，自己也是在成為病患之後，才體會到醫護人員的偉大，懷抱著感恩的心長期捐款，數十年如一日，期盼能拋磚引玉，也算是一種「病友的回饋」。