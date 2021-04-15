獨／台灣香蕉銷日再傳農藥殘留超標 台農發自請銷毀

台灣外銷日本的香蕉再傳農藥殘留超標。根據日本厚生勞動省最新違反事例速報顯示，台農發公司本月初輸日的香蕉，被驗出農藥第滅寧殘留超標0.02ppm(日本標準0.01ppm)，這批香蕉有400箱，為台灣烏龍蕉，由於還未到通路上架，就在海關就被驗出不合日本用藥規定，台農發主動申請銷毀，並追查原因。

3月13日，日本業者在台灣香蕉驗出殺菌劑百克敏超超標6倍，約750箱遭下架，當時農委會表示僅只是個案；這次被驗出藥物殘留的香蕉約400箱，出口貿易商是「MITAGRI」也就是台農發公司，日本的貿易商為船昌商事株式會社；香蕉還未上架，在日本海關抽驗就被驗出藥物殘留超標，因此銷毀。

台農發董事長洪忠修證實，這批台灣烏龍蕉約400箱被銷毀是事實，這批香蕉是本月初外銷日本，日前在海關被驗出第滅寧0.02ppm，他表示，第滅寧在日本為不得減出(0.01ppm)，台灣是可以合法使用的藥品，我國的殘留容許量為0.2ppm，雖然在日本海關被驗出第滅寧0.02ppm，但這批香蕉為合格的外銷供果園提供的貨品，加上出貨前，也有供應商提供SGS481項農藥殘留檢測，都合格過關。

洪忠修表示，由於在日本被抽檢出0.02ppm，會有這麼微量的超標，合理懷疑有沒有可能是來自鄰田汙染，或者來自其他容器、或者其他的汙染源；他認為，如果是農民使用，可能殘留量可能0.3ppm、0.4ppm，不會僅有0.02ppm超出日本規範一點點；他表示，烏龍蕉銷毀是事實，但應該找出原因與問題，這才是負責任的做法，目前由供貨業者正在追查，妥善處理，避免相關問題再發生。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，農糧署上周接獲訊息，但仍進行相關確認，第滅寧是台灣可以合法使用的藥劑，藥物殘留標準為0.2ppm，但日本為0.01ppm(不得檢出)，是日本的未推薦用藥，因此建議貿易商、供貨商與農民，外銷供果園就必須要符合外銷國當地的用藥規定，這次香蕉被日方檢出農藥殘留超標，可能是田間管理有疏失，農糧署會進行輔導，同時也會加強抽驗；同時，香蕉也比照鳳梨規範，這批香蕉外銷被驗出農藥殘留超標，貿易商台農發將無法領取農委會的外銷獎勵補助。