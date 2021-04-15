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解旱象？ 舒力基幫倒忙 周末水氣轉乾、大氣穩定

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
舒力基前4天先受太平洋高壓南側的偏東南東風導引，向西北西朝菲律賓接近，第5天進入鞍形場轉北，再逐漸受到西風帶的導引，向東北東大迴轉，逐漸加速遠離。無侵台機率，也無紓解旱象的可能。圖／氣象局提供
舒力基前4天先受太平洋高壓南側的偏東南東風導引，向西北西朝菲律賓接近，第5天進入鞍形場轉北，再逐漸受到西風帶的導引，向東北東大迴轉，逐漸加速遠離。無侵台機率，也無紓解旱象的可能。圖／氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，根據氣象局「路徑潛勢預測圖」及最新歐洲模式模擬皆顯示，「舒力基」未來4、5天發展至最強，將觸及「強烈颱風」的門檻(≧51米/秒)。

不過吳德榮也說，舒力基前4天先受太平洋高壓南側的偏東南東風導引，向西北西朝菲律賓接近，第5天進入鞍形場轉北，再逐漸受到西風帶的導引，向東北東大迴轉，逐漸加速遠離。無侵台機率，也無紓解旱象的可能。

吳德榮表示，根據觀測資料顯示，這波冷空氣很弱，北台灣昨日明顯轉涼，昨晚氣溫降至最低，今(晨已回升；高雄昨午仍有35.1度高溫，中南部今晨才陸續降至最低。今晨的降雨分布在北海岸、東半部，顯示仍以迎風面為主。今晨截至5時本島平地最低氣溫出現在新竹寶山鄉15.0度；其他各地區最低氣溫：北部(新北石門區)16.6度，中部(台中外埔區)16.7度，南部(台南白河區)18.0度，東部(宜蘭五結鄉)17.6度。

吳德榮表示，今、明(15、16日)兩天東北風影響，北部(主要在北海岸、大台北東側)及東半部有局部短暫雨；中南部多雲時晴，山區午後有局部短暫雨的機率。今、明兩天氣溫略升，北台仍偏涼，其他地區白天熱、早晚偏涼；今日各地區氣溫：北部17至25度，中部17至32度，南部18至34度，東部18至29度。

吳德榮說，周六(17日)白天起至下周三(21日)受大陸高壓及「舒力基」外圍況降作用的加成，台灣附近水氣轉乾、大氣穩定；周六白天起各地轉多雲時晴，下周一(19日)起再轉晴時多雲，中南部山區午後偶有零星短暫雨的機率。北台舒適、中南部白天熱，各地早晚皆偏涼。

吳德榮 氣象局 颱風 天氣動態

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