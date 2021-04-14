聽新聞
test
0:00 / 0:00
台帛旅遊泡泡 華航：即起新增東南、加利利旅行社合作
為推廣台帛旅遊泡泡，中華航空今天宣布，合作旅行業者除既有雄獅、巨大、KKDAY、鳳凰、五福、大榮等六家外，即日起新增東南、加利利兩家合作旅行社，另也開放台中、高雄業者協力銷售，歡迎其他有興趣的旅行社都可洽詢機位。
華航說，已取消收取旅行社訂位作業金，自行吸收相關成本，鼓勵旅行業者積極推廣，共同擴大台帛旅遊泡泡效益。
另考量台帛航線機場前置檢疫作業已漸行順暢，華航說，規畫自4月28日起，台帛航班起飛時間將提前兩小時，每周三、六飛航，去程CI028 台北-帛琉航班，11：30由台北出發，當地時間16：20抵達帛琉，回程CI027帛琉-台北航班，當地時間17：50起飛，20：50 昂抵達台北，讓旅客悠遊享受帛琉風情。
華航說，凡華夏會員參加旅遊，五月底前可享會員折扣新台幣1000元，歡迎民眾洽詢相關旅遊產品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言